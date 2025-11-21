सात फेरे लिए, सारी रस्में निभाई और विदाई से पहले हुई फरार, बाराबंकी में दुल्हन के कारनामे से सदमे में दूल्हा

Barabanki: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जहां दुल्हन विदाई के अलावा शादी की सभी रस्में पूरी करने के बाद अपने कथित प्रेमी के साथ गहने लेकर भाग गई। यह घटना बुधवार सुबह की है जब दूल्हे का परिवार विदाई समारोह के लिए दुल्हन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पता चला कि वह आधी रात को ही भाग चुकी थी। दूल्हे और उसके परिवार ने दुल्हन के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है।

क्या है पूरा मामला?

घुघंतर गांव के एक आदमी की शादी बांकी, नगर थाने की एक महिला से हुई थी। 18 नवंबर को दूल्हा बड़ी बारात लेकर पहुंचा और शादी की रस्में एक के बाद एक पूरी हुईं। नए शादीशुदा जोड़े के वीडियो में दोनों नाचते और शादी का जश्न मनाते दिख रहे हैं।

हालांकि, जश्न ज़्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि अगली सुबह जब दूल्हे के परिवार ने विदाई समारोह की तैयारी शुरू की, तो दुल्हन के परिवार ने देरी करना और बहाने बनाना शुरू कर दिया। दूल्हे ने बताया कि दुल्हन पहले ही मौके से भाग चुकी है और दुल्हन के परिवार वाले इसे छिपा रहे हैं। इस भयानक मूवी में, उन्होंने सबको दूसरी रस्मों में बिज़ी रखने की भी कोशिश की। दूल्हे ने बताया कि दुल्हन की बहनों ने भी 'जूता चोरी' की रस्म निभाई।

DJ पर दूल्हे संग डांस कर रही ये दुल्हन विदाई से ठीक पहले गायब हो गई। जयमाला हुई, 7 फेरे हुए। मांग में सिंदूर भरा गया। विदाई की बारी आई तो दुल्हन लापता थी। बिना दुल्हन बारात वापस लौट गई। दूल्हे सुशील ने 3 बीघा जमीन गिरवीं रखकर शादी की तैयारियां की थी।

📍जिला बाराबंकी, यूपी pic.twitter.com/VJlNPJgjXP — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 20, 2025

काफी इंतज़ार के बाद, दुल्हन पक्ष के परिवार ने बताया कि दुल्हन भाग गई है, जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने यह भी बताया कि दुल्हन ने शादी में दी गई सारी ज्वेलरी और कीमती चीज़ें भी चुरा लीं।

बताया जा रहा है कि दूल्हे पक्ष के परिवार ने दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हैरानी की बात यह है कि बांकी के थाना इंचार्ज मिथलेश चौहान ने कहा कि लड़की पहले भी एक लड़के के साथ गायब हो चुकी है। पुलिस शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रही है और मोबाइल फ़ोन लोकेशन और CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

Web Title: Barabanki bride run away wedding groom in shock in up