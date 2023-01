बेंगलुरु में मामूली कहासुनी के बाद महिला ने शख्स को कार की बोनट पर कई किलोमीटर तक घसीटा, देखें वीडियो

Highlights बेंगलुरु में महिला ने अपनी कार के बोनट पर चढ़े शख्स को कई किलोमीटर तक घसीटा। जानकारी के मुताबिक, शख्स और महिला के बीच बहस हुई, जिसके बाद ये घटना हुई है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

बेंगलुरु: दिल्ली के कंझावला में हुए हिट एंड रन के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना को लोग अभी भूल भी नहीं पाए हैं कि बेंगलुरु में भी ऐसा ही एक हिट एन रन का मामला सामने आया है। यहां महिला ने एक शख्स को अपनी कार के बोनट पर कई किलोमीटर तक घसीटा है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला खूब तेज गाड़ी चला रही है और उसकी कार के बोनट पर एक शख्स फंसा हुआ है।

शख्स को देखते हुए भी महिला कार नहीं रोकती और तेजी से आगे बढ़ती रहती है। गौरतलब है कि महिला ने शख्स को तीन किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है।

पुलिस के मुताबिक, घटना बेंगलुरु के ज्ञानभारती नगर इलाके की है। घटना महिला और शख्स के बीच एक कहासुनी के बाद हुई है। जानकारी के मुताबिक, टाटा निक्सन कार और मारुति स्विफ्ट कार की एक दूसरे के साथ टक्कर हो गई थी। टाटा निक्सन कार महिला चला रही थी जिसका नाम प्रियंका बताया जा रहा है।

वहीं, शख्स की पहचान दर्शन के रूप में हुई है जो कि मारुति स्विफ्ट चला रहा था। जब दोनों की कारों के बीच टक्कर हुई तो दोनों चालकों के बीच कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के बाद महिला दर्शन महिला को रोकने के लिए कार के आगे गया लेकिन तब महिला ने कार चला दी। इस दौरान शख्स ने बोनट पर छलांग लगा दी और वह कई किलोमीटर तक बोनट पर ही था और प्रियंका कार चलाती ही रही।

Another incident of dragging in #Bengaluru, a woman has dragged a man sitting on her SUV’s bonnet for 3 km in Ullal Main Road, Jnanabarathi on Friday morning in a road rage. A case & counter case has been filed against the woman and the man climbing SUV bonnet.@DeccanHeraldpic.twitter.com/ZV4Qm2d6AD