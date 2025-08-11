Bull Attack Video: बुजुर्ग पर सांड का हमला, सींगों से उठाकर फेंका, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 11, 2025 20:13 IST2025-08-11T20:13:14+5:302025-08-11T20:13:14+5:30
Bull Attack an Old Man: उत्तर प्रदेश के बागपत में आवारा सांड द्वारा एक बुजुर्ग पर हमला किया गया, घटना लहचौड़ा गांव की बताई जा रही है यहां एक बुजुर्ग शख्स घर से मंदिर जाने की निकला था।
Bull Attack an Old Man:उत्तर प्रदेश के बागपत में आवारा सांड द्वारा एक बुजुर्ग पर हमला किया गया, घटना लहचौड़ा गांव की बताई जा रही है यहां एक बुजुर्ग शख्स घर से मंदिर जाने की निकला था। इसी दौरान गली में एक सांड अचानक उनके पास आता है और हमला कर देता है। सांड बुजुर्ग को अपने सींगों से उठाकर फेंक देता है, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो जाता है जिसके पास लोग दौड़कर उनके पास आते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। बुजुर्ग का नाम रघुनंदन शर्मा बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया X पर @thefirstindia नाम के अकाउंट से शेयर की गई है।
Baghpat Bull Attack: Stray Bull Lifts 85-Year-Old and Slams Him to Ground | CCTV Footage | UP#Baghpat#UttarPradesh#StrayBullAttack#CCTVVideo#ViralVideo#ElderlyManInjured#Chandinagar#LahchaudaVillage#UPNews#PublicSafety#StrayCattleMenace#BreakingNews#BullAttackpic.twitter.com/Cw9bSXSOPQ— First India (@thefirstindia) August 10, 2025