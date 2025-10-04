VIDEO: गांव में निकला 12 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 4, 2025 15:55 IST2025-10-04T15:55:31+5:302025-10-04T15:55:44+5:30
VIRAL VIDEO: बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के गांव धौरेरा में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से सनसनी फैल गई।
HighlightsVIDEO: गांव में निकला 12 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, देखें वीडियो
बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के गांव धौरेरा में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। वन विभाग को जब इसकी जानकारी दी गई तो टीम मौके पर पहुंची और विशाल अजगर को रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। काफी दिक्कत के बाद 12 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया, पशुओं को चराने पहुंचे युवक ने जब इतना बड़ा अजगर देखा तो उसने गांव वालों को इसकी खबर दी और अजगर को पकड़ा जा सका।