VIRAL: मगरमच्छों के बीच फंसा नन्हा शेर, आसमानी फरिश्ते ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 2, 2025 15:22 IST2025-09-02T15:22:39+5:302025-09-02T15:22:39+5:30

Baby Lion Trapped among Crocodiles: सोशल मीडिया पर 12 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें नन्हा शेर का बच्चा पानी में फंसा हुआ है और एक चट्टान पर खड़ा हुआ है।

Baby Lion Trapped among Crocodiles, Eagle Saved his Life Watch Viral Video | VIRAL: मगरमच्छों के बीच फंसा नन्हा शेर, आसमानी फरिश्ते ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो

VIRAL: मगरमच्छों के बीच फंसा नन्हा शेर, आसमानी फरिश्ते ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIRAL: मगरमच्छों के बीच फंसा नन्हा शेर, आसमानी फरिश्ते ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो

Baby Lion Trapped among Crocodiles: सोशल मीडिया पर 12 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें नन्हा शेर का बच्चा पानी में फंसा हुआ है और एक चट्टान पर खड़ा हुआ है। नन्हे शेर को चारों तरफ से मगरमच्छों ने घेरा हुआ है देखकर ऐसा लगता है की नन्हे शेर की मौत पक्की है। तभी कभी से एक बाज पक्षी आता है और अपने पंजो से नन्हे शेर को उठाकर नदी किनारे उसे उसके परिवार के पास पहुंचा देता है, वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया हुआ लग रहा है।

English summary :
Baby Lion Trapped among Crocodiles, Eagle Saved his Life Watch Viral Video


Web Title: Baby Lion Trapped among Crocodiles, Eagle Saved his Life Watch Viral Video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoweirdTwitterवायरल वीडियोअजब गजबट्विटर