VIRAL: मगरमच्छों के बीच फंसा नन्हा शेर, आसमानी फरिश्ते ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 2, 2025 15:22 IST2025-09-02T15:22:39+5:302025-09-02T15:22:39+5:30
Baby Lion Trapped among Crocodiles: सोशल मीडिया पर 12 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें नन्हा शेर का बच्चा पानी में फंसा हुआ है और एक चट्टान पर खड़ा हुआ है।
Baby Lion Trapped among Crocodiles: सोशल मीडिया पर 12 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें नन्हा शेर का बच्चा पानी में फंसा हुआ है और एक चट्टान पर खड़ा हुआ है। नन्हे शेर को चारों तरफ से मगरमच्छों ने घेरा हुआ है देखकर ऐसा लगता है की नन्हे शेर की मौत पक्की है। तभी कभी से एक बाज पक्षी आता है और अपने पंजो से नन्हे शेर को उठाकर नदी किनारे उसे उसके परिवार के पास पहुंचा देता है, वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया हुआ लग रहा है।
जब संकट गहरा हो जाए तो राजाओं को भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है,— Shagufta khan (@Digital_khan01) August 30, 2025
आसमान के राजा ने ज़मीन के शेर को बचाकर यही साबित किया। 🦅🦁 pic.twitter.com/T9ckea0ieW