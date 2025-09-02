Highlights VIRAL: मगरमच्छों के बीच फंसा नन्हा शेर, आसमानी फरिश्ते ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो

Baby Lion Trapped among Crocodiles: सोशल मीडिया पर 12 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें नन्हा शेर का बच्चा पानी में फंसा हुआ है और एक चट्टान पर खड़ा हुआ है। नन्हे शेर को चारों तरफ से मगरमच्छों ने घेरा हुआ है देखकर ऐसा लगता है की नन्हे शेर की मौत पक्की है। तभी कभी से एक बाज पक्षी आता है और अपने पंजो से नन्हे शेर को उठाकर नदी किनारे उसे उसके परिवार के पास पहुंचा देता है, वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया हुआ लग रहा है।

Baby Lion Trapped among Crocodiles, Eagle Saved his Life Watch Viral Video

