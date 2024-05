फ्लाइट में बिना कपड़ों से दौड़ने लगा यात्री, फ्लाइट अटेंडेंट को गिराया नीचे; एयरपोर्ट पर वापस लौटा विमान

By अंजली चौहान | Published: May 29, 2024 11:52 AM

Next

Virgin Australia Airlines: ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति को विमान के गलियारे में नग्न होकर दौड़ने और एक फ्लाइट अटेंडेंट को नीचे गिराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

फ्लाइट में बिना कपड़ों से दौड़ने लगा यात्री, फ्लाइट अटेंडेंट को गिराया नीचे; एयरपोर्ट पर वापस लौटा विमान