अशोक गहलोत ने बिना मास्क उतारे ही पी लिया चरणामृत! वायरल वीडियो पर खूब मजे ले रहे यूजर्स

जयपुर: कोरोना वायरस महामारी के आने के बाद से मास्क हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे में कई बार कुछ ऐसी मजेदार चीजें भी हो जाती हैं जो हंसा जाती है। कुछ ऐसा ही वाकया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुआ। दरअसल, अशोक गहलोत एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। उन्हें वहां चरणामृत दिया गया। अशोक गहलोत बिना मास्क हटाए उसे पीने की कोशिश करते नजर आए। अब उनका यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स भी कई तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

Rajasthan CM @ashokgehlot51 created a new record - taking Charanamrit with Mask on!! pic.twitter.com/9rFMbBteP5