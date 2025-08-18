सेना के जवान को खंभे से बांधकर पीटा, भड़के ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: August 18, 2025 17:27 IST2025-08-18T17:27:26+5:302025-08-18T17:27:26+5:30

Army Jawan Tied to Pole: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के भूनि टोल प्लाजा पर एक फौजी के साथ मारपीट की गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में कुछ लोग फौजी को खंभे से बांधकर बुरी तरह पीट रहे हैं। एक शख्स हाथ में डंडा लेकर फौजी को मारता नजर आता है और दूसरा हाथ में पत्थर लेकर फौजी को मारता है। इसके बाद सोमवार को गोटका के ग्रामीणों का गुस्सा भड़क जाता है और सैकड़ों लोग टोल प्लाजा पर नारेबाजी और तोड़फोड़ करते है। लोगों का कहना है की सेना के जवान के साथ ऐसा करना बेहद शर्मनाक है।


Army Jawan Tied to Pole, Beaten by toll workers in UP Meerut Bhuni Toll Plaza


टॅग्स :Meerututtar pradeshViral VideoArmyIndian armyweirdcrime news hindiमेरठउत्तर प्रदेशवायरल वीडियोभारतीय सेनाअजब गजबक्राइम न्यूज हिंदी