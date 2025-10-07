VIRAL: महिला और TTE के बीच कलेश, बिना टिकट ट्रेन के AC कोच में सफर कर रही थी महिला, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 7, 2025 16:13 IST2025-10-07T16:13:36+5:302025-10-07T16:13:36+5:30

Woman Without Ticket in Train: आपने सुना और देखा होगा की ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध होता है ऐसे में भारी जुर्माना या फिर जेल तक हो सकती है।

Woman Without Ticket in Train: आपने सुना और देखा होगा की ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध होता है ऐसे में भारी जुर्माना या फिर जेल तक हो सकती है। लेकिन वायरल वीडियो में एक महिला टीटीई से बहस करती नजर आ रही है, टीटीई महिला से टिकट मांगता है और महिला उसपर परेशान करने का आरोप लगाती नजर आती है। दोनों के बीच जमकर बहस होती है टीटीई महिला को बोगी से निकलने और स्लीपर में जाने के लिए कहता है। टीटीई कहता है महिला बिहार सरकार में एंप्लॉय है और अक्सर ऐसे ही सफर करती है, वायरल वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं और वीडियो की सच्चाई जानना चाहते हैं।

टॅग्स :Biharindian railwaysViral Videoweirdबिहारभारतीय रेलवायरल वीडियोअजब गजब