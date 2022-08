आनंद महिंद्रा ने झंडा फहराते बुजुर्ग दंपति की तस्वीर साझा करके कहा, 'स्वतंत्रता दिवस पर इतना हंगामा क्यों है, यो तो बस इन दो लोगों से पूछिए'

Highlights आनंद महिंद्रा ने ‘हर घर तिरंगा’ के समर्थन में ध्वज फहराने वाले एक बुजुर्ग जोड़े की तस्वीर साझा की तस्वीर में एक बेहद बुजुर्ग महिला ड्रम पर खड़े होकर तिरंगा फहराने का प्रयास कर रही है आनंद महिंद्रा के द्वारा किये गये ट्वीट को अब तक हजारों यूजर्स ने लाइक और रीट्वीट किया है

दिल्ली: देश के प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर‘हर घर तिरंगा’ अभियान के समर्थन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एक बुजुर्ग जोड़े की एक दिलचस्प तस्वीर साझा की है। आनंद महिंद्रा का यह ट्वीट अब तक हजारों यूजर्स द्वारा लाइक और रीट्वीट किया गया है।

वायरल तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि एक बेहद बुजुर्ग महिला लोहे के ड्रम पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का प्रयास कर रही है और उसे किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए उसका वृद्ध पति वो ड्रम पकड़कर खड़ा है।

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है. “अगर आप यह सोच रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस पर इतना हंगामा क्यों है, तो बस इन दो लोगों से पूछिए। वे इसे किसी भी व्याख्या से बेहतर तरीके से समझाएंगे। जय हिंद।”

If you ever were wondering why such a fuss over Independence Day, just ask these two people. They will explain it better than any lecture can. Jai Hind. 🇮🇳 pic.twitter.com/t6Loy9vjkQ