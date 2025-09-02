VIDEO: दरोगा का भौकाल युवकों को लातों से पीटा, गालियां दी, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 2, 2025 14:08 IST2025-09-02T14:08:05+5:302025-09-02T14:08:16+5:30

Amethi Police Inspector Beat Men: उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक पुलिस वाला जिसे दारोगा बताया जा रहा है एक शख्स को लातों से मार रहा है और गालियां देता नजर आ रहा है।

Amethi Police Inspector Beat Men with kicks and abuses in Uttar Pradesh | VIDEO: दरोगा का भौकाल युवकों को लातों से पीटा, गालियां दी, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: दरोगा का भौकाल युवकों को लातों से पीटा, गालियां दी, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: दरोगा का भौकाल युवकों को लातों से पीटा, गालियां दी, देखें वायरल वीडियो

Amethi Police Inspector Beat Men:उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक पुलिस वाला जिसे दारोगा बताया जा रहा है एक शख्स को लातों से मार रहा है और गालियां देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है की दारोगा ने बाइक पर जा रहे तीन युवकों को जमकर पीटा और गंदी गंदी गालियां दी। घटना गोरियाबाद की बताई जा रही है ये घटना चेकिंग अभियान के दौरान की है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद  लोगों में गुस्सा है और वो इस पुलिस वाले पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।


Web Title: Amethi Police Inspector Beat Men with kicks and abuses in Uttar Pradesh

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :up policeAmethiuttar pradeshउत्तर प्रदेशअमेठीवायरल वीडियो