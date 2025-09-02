Highlights VIDEO: दरोगा का भौकाल युवकों को लातों से पीटा, गालियां दी, देखें वायरल वीडियो

Amethi Police Inspector Beat Men:उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक पुलिस वाला जिसे दारोगा बताया जा रहा है एक शख्स को लातों से मार रहा है और गालियां देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है की दारोगा ने बाइक पर जा रहे तीन युवकों को जमकर पीटा और गंदी गंदी गालियां दी। घटना गोरियाबाद की बताई जा रही है ये घटना चेकिंग अभियान के दौरान की है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है और वो इस पुलिस वाले पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस का अपना अलग ही भौकाल है अब दरोग़ा जी को ही देख लीजिए यह चेकिंग कर रहे थे उसी दौरान तीन युवक बाइक से गुजर रहे थे, दरोगा जी ने रोका और पूछताछ करने लगे।



पूछताछ के बीच में बाद दारोगा को गुस्सा आ गया वह लगे मारने लात ही लात और जो मां बहन की गाली दिए वो अलग..… pic.twitter.com/yNgt4P8C1o — Priya singh (@priyarajputlive) September 2, 2025

