एम्बुलेंस ड्राइवर ने की अजब हरकत, शराब पीने के लिए रास्ते में रोक दी गाड़ी! मरीज को भी दिया

Highlights ओडिशा के जगतसिंहपुर नगर का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ड्राइवर ने अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में शराब पीने के लिए अपने वाहन को रोक दिया। एम्बुलेंस चालक ने खुद शराब पी और फिर मरीज को भी शराब का ग्लास थमा दिया।

जगतसिंहपुर: ओडिशा के जगतसिंहपुर नगर में एक एम्बुलेंस चालक ने अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में शराब पीने के लिए अपने वाहन को रोक दिया और अपने घायल यात्री को भी शराब की पेशकश की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटना के वीडियो में एम्बुलेंस चालक तीर्तोल इलाके में एक राजमार्ग के किनारे अपने वाहन को खड़ा करते हुए देखा जा सकता है। इसी दौरान उसने शराब पी और मरीज को भी शराब की पेशकश की।

एम्बुलेंस चालक एक बार में अपनी शराब पी गया, जबकि एक पैर में प्लास्टर के साथ स्ट्रेचर पर लेटे हुए मरीज को धीरे-धीरे शराब पीते हुए देखा जा सकता है। यह अजीबोगरीब घटना सोमवार को तब सामने आई, जब एम्बुलेंस के पास खड़े लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जब चश्मदीदों ने शराब पीने को लेकर चालक का विरोध किया, तो उसने दावा किया कि मरीज ने खुद पीने के लिए कहा था।

Rapid spread of boozing in Odisha thanks to the liberal liquor licensing and trade policy of @exciseodisha . HCM @Naveen_Odisha knows that cheerful voters are the best way to win 5 times !

Peg Therapy By Ambulance Driver In Odisha Goes Viral https://t.co/PdJ8M5poMZ#otv