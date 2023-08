वीडियो: सीएम नीतीश कुमार के काफिला के पास होते समय एम्बुलेंस को नहीं मिला रास्ता, बीच सड़क पर मरीज के साथ रिश्तेदारों को करना पड़ा इंतजार

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलने पर रोका गया है। दावा के अनुसार, सीएन नीतीश कुमार के काफिले के वहां से गुजरने के कारण एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के काफिले के कारण एक एम्बुलेंस को रोका गया है। वीडियो में परेशान रिश्तेदारों को देखा गया है जो एम्बुलेंस में बैठे हुए है और रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे है।

इस वीडियो को एक शख्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया है जिसमें एक तरफ सीएम के काफिले को जाते हुए देखा गया है और दूसरी और यात्री अपनी गाड़ियों के साथ वहां खड़ा है। ये लोग रास्ते के खुलने का इंतजार कर रहे है। वीडियो को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक रास्ते पर और गाड़ियों के साथ एक एम्बुलेंस भी खड़ा है। वहीं जहां एम्बुलेंस खड़ा है उसके दूसरे और यह दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का काफिला चल रहा है। वीडियो में एक मरीज के साथ बैठी हुआ एक महिला को रोते हुए भी देखा गया है।

Ambulance is stopped, a patient is fighting for life, family members are crying, all because Shahenshah-e-Bihar Nitish Kumar is passing by...



Shame!! pic.twitter.com/nzwa76OVa7