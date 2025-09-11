अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई बॉट को मंत्री नियुक्त किया

प्रिस्टिना: अल्बानिया में सार्वजनिक खरीद का कार्यभार संभालने वाली नई मंत्री रिश्वत, धमकियों या पक्षपात के प्रयासों से अप्रभावित रहेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिएला, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, एक एआई-जनित बॉट है। प्रधानमंत्री एडी रामा, जो अपना चौथा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं, ने गुरुवार को कहा कि डिएला, जिसका अल्बानियाई में अर्थ "सूर्य" होता है, उन सभी सार्वजनिक निविदाओं का प्रबंधन और आवंटन करेंगी जिनमें सरकार विभिन्न परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों को अनुबंधित करती है।

रामा ने अपने नए मंत्रिमंडल का अनावरण करते हुए एक भाषण में कहा, "डिएला पहली कैबिनेट सदस्य हैं जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, बल्कि एआई द्वारा आभासी रूप से निर्मित हैं।" वह अल्बानिया को "एक ऐसा देश बनाने में मदद करेंगी जहाँ सार्वजनिक निविदाएँ 100% भ्रष्टाचार मुक्त हों।"

इस तरह के ठेके देना अल्बानिया में लंबे समय से भ्रष्टाचार के घोटालों का स्रोत रहा है। बाल्कन देश अल्बानिया के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह दुनिया भर में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से प्राप्त धन को सफेद करने की कोशिश करने वाले गिरोहों का केंद्र है, और जहाँ भ्रष्टाचार सत्ता के गलियारों तक पहुँच गया है।

इस छवि ने अल्बानिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने को जटिल बना दिया है, जिसे रामा 2030 तक हासिल करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह महत्वाकांक्षी है। सरकार ने इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया कि डिएला के लिए किस तरह की मानवीय निगरानी हो सकती है, या इस जोखिम का समाधान नहीं किया कि कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट में हेरफेर कर सकता है।

डिएला को मूल रूप से इस साल की शुरुआत में ई-अल्बानिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक एआई-संचालित वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में लॉन्च किया गया था, जो नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त करने में मदद करता है। पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने, वह वॉइस कमांड के माध्यम से सहायता प्रदान करती है और इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प के साथ दस्तावेज़ जारी करती है, जिससे नौकरशाही में होने वाली देरी कम होती है।

हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। एक फ़ेसबुक यूज़र ने कहा: "अल्बानिया में डिएला भी भ्रष्ट हो जाएगा।" एक और ने कहा: "चोरी जारी रहेगी और डिएला को ही दोषी ठहराया जाएगा।" मई में निर्वाचित नई संसद की बैठक शुक्रवार को होनी है, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उसी दिन सरकार के लिए मतदान होगा या नहीं।

