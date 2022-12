एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में सांप, कालीकट से दुबई हवाई अड्डे पहुंची थी फ्लाइट

Highlights हवाई अड्डे की अग्निशमन सेवाओं को भी इस बारे में सूचित किया गया। ग्राउंड हैंडलिंग चूक का मामला है। यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण तत्काल पता नहीं चल सका है।

नई दिल्लीः एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के शनिवार को दुबई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसके कार्गो होल्ड (मालवाहक क्षेत्र) में एक सांप मिला और विमानन नियामक डीजीसीए इस घटना की जांच कर रहा है। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

Snake found in Air India Express plane’s cargo hold after landing at Dubai; DGCA to probe incidenthttps://t.co/bK3wYgOHth