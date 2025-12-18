असम में पीएम मोदी के दौरे से पहले अधिकारियों की करतूत वायरल, धान के खेतों में फेंके पत्थर; वीडियो वायरल

December 18, 2025

VIDEO: हिमंत सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को गुवाहाटी में लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे।

VIDEO: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 से 21 दिसंबर के बीच असम दौरा करने की उम्मीद है। पीएम के दौरे को देखते हुए असम में तैयारियां की जा रही है और  प्रशासनिक अधिकारी सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। इस बीच, एक चौंकाने वाला वीडियो असम से सामने आया है। वीडियो में बुजुर्ग महिला अधिकारियों से लड़ते हुए नजर आ रही है। 

मालूम हो कि वीडियो इंडिया टुडे की तरफ से पोस्ट किया गया है। वीडियो में दावा करते हुए जानकारी दी गई है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के नामरूप दौरे से पहले, प्रशासनिक मनमानी के आरोपों ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने पके धान के खेतों पर पत्थर और रेत फेंक दी, जिससे स्थानीय किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो गईं।

वीडियो में एक बुजुर्ग महिला, जिसकी जमीन कथित तौर पर क्षतिग्रस्त हुई है, गुस्से में अधिकारियों से भिड़ती नजर आईं और सवाल किया कि इसके लिए जिम्मेदार लोग "इंसान हैं या राक्षस"। 


इस घटना ने तीखी आलोचना को जन्म दिया है, स्थानीय लोग प्रशासन पर कार्यक्रम की तैयारियों के नाम पर किसानों की आजीविका को दांव पर लगाने का आरोप लगा रहे हैं।

हालांकि, लोकमत हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देख यूजर्स के बीच एक बहस छिड़ गई है। 
 

