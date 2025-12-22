VIDEO: 10 साल बाद मिला खोया बेटा, भावुक होकर रोने लगी मां, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 22, 2025 21:06 IST2025-12-22T21:04:13+5:302025-12-22T21:06:23+5:30
UP Banda: बांदा पुलिस की कोशिशों ने एक परिवार की सूनी ज़िंदगी में फिर से खुशियों के रंग भर दिए। अमावस्या मेले की भीड़ में 6 साल की उम्र में मां से बिछड़ा बच्चा पूरे 10 साल बाद अपनी मां से मिल सका। बेटे के मिलने की खबर मिलते ही मां गुजरात से बिना टिकट ट्रेन पकड़कर बांदा पहुंच गई। जैसे ही मां ने अपने लाल को सीने से लगाया, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। सालों से बेटे की आस लगाए बैठी मां ने इस चमत्कार जैसे मिलन के लिए पुलिस कप्तान और उनकी पूरी टीम का दिल से आभार जताया।
Heartwarming moment in UP's Banda: A mother reunites with her 16-year-old son after 10 long years! The boy went missing in the crowd at Chitrakoot fair when she was working as a laborer🥹— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 14, 2025
pic.twitter.com/ZQxacROein