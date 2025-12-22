VIDEO: 10 साल बाद मिला खोया बेटा, भावुक होकर रोने लगी मां, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 22, 2025

बांदा पुलिस की कोशिशों ने एक परिवार की सूनी ज़िंदगी में फिर से खुशियों के रंग भर दिए। अमावस्या मेले की भीड़ में 6 साल की उम्र में मां से बिछड़ा बच्चा पूरे 10 साल बाद अपनी मां से मिल सका।

UP Banda: बांदा पुलिस की कोशिशों ने एक परिवार की सूनी ज़िंदगी में फिर से खुशियों के रंग भर दिए। अमावस्या मेले की भीड़ में 6 साल की उम्र में मां से बिछड़ा बच्चा पूरे 10 साल बाद अपनी मां से मिल सका। बेटे के मिलने की खबर मिलते ही मां गुजरात से बिना टिकट ट्रेन पकड़कर बांदा पहुंच गई। जैसे ही मां ने अपने लाल को सीने से लगाया, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। सालों से बेटे की आस लगाए बैठी मां ने इस चमत्कार जैसे मिलन के लिए पुलिस कप्तान और उनकी पूरी टीम का दिल से आभार जताया।

A child who went missing at the age of six during an Amavasya fair was reunited with his mother after 10 years, thanks to the efforts of Banda Police. The emotional reunion left everyone in tears.


