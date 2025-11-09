लखनऊ के शहीद पथ पर चलती कार की खिड़की से एक महिला नग्न होकर डांस करती दिखी, वीडियो वायरल

By रुस्तम राणा | Updated: November 9, 2025 22:03 IST2025-11-09T22:03:35+5:302025-11-09T22:03:35+5:30

अभी यह साफ़ नहीं है कि पुलिस ने महिला और गाड़ी में बैठे लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू की है या नहीं।

लखनऊ के शहीद पथ पर चलती कार की खिड़की से एक महिला नग्न होकर डांस करती दिखी, वीडियो वायरल

Viral Video:लखनऊ के शहीद पथ का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला चलती कार की खिड़की से बिना कपड़ों के डांस करती दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह अजीब हरकत देर रात को फिल्माई गई थी, जिससे देखने वाले हैरान रह गए और व्यस्त सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। 


जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन तेज़ी से फैली, नेटिज़न्स ने ट्रैफिक और पब्लिक डीसेंसी कानूनों के खुलेआम उल्लंघन पर गुस्सा ज़ाहिर किया। अभी यह साफ़ नहीं है कि पुलिस ने महिला और गाड़ी में बैठे लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू की है या नहीं। 

