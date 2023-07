Watch: चलती ट्रेन में यात्रियों को बेल्ट से मारते शख्स का वीडियो वायरल, रेलवे ने दी प्रतिक्रिया

Highlights यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और रेलवे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जवाब में रेलवे ने कहा, हमें बताने के लिए धन्यवाद, कार्रवाई की जा रही है हालांकि घटना कब की है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है

नई दिल्ली: हाल ही में बिहार के छपरा जिले से गुजरने वाली एक ट्रेन में परेशान करने वाली घटना सामने आई। एक ट्विटर यूजर द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में एक व्यक्ति ट्रेन के गेट पर खड़ा है और अपनी बेल्ट से दूसरी चलती ट्रेन के यात्रियों पर हमला कर रहा है। यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और रेलवे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने तुरंत ट्वीट का जवाब दिया।

अब वायरल हो रहे वीडियो में, एक अज्ञात व्यक्ति को बगल के ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन के दरवाजे के पास लोगों को मारते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही ट्रेन गुजरती है वह अपने हाथ में चमड़े की बेल्ट से बार-बार लोगों पर वार करता है। हालाँकि, घटना की सटीक तारीख और स्थान अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

वीडियो शेयर करने वाले ट्विटर यूजर ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए हिंदी में कहा, “यह आदमी दूसरी ट्रेन में दरवाजे के पास बैठे लोगों को अपनी बेल्ट से मार रहा है, क्या यह सच है? इस शख्स के बेल्ट से मारने की वजह से दरवाजे पर बैठे व्यक्ति ट्रेन से गिर भी सकते हैं, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कृपया ऐसे असामाजिक आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।”

लोगों ने भी वीडियो पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, एक यूजर ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, “ओएमजी… वह एक मनोरोगी लगता है। सजा के साथ-साथ इलाज की भी जरूरत है।"

एक अन्य यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वह बकल साइड से मार रहा है। इससे गंभीर चोट लग सकती है। आशा है कि वह गिरफ्तार हो जाएगा।"

