यूपी: बिना किसी को बताए 70 साल के ससुर ने 28 साल की बहु से ऐसे किया शादी, कारण जान आप भी हो जाएंगे हैरान, देखें फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी ही बहु से शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि यह गोरखपुर जिले के छपिया उमरो गांव में घटी है जहां की इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुजुर्ग ने जिस अपनी बहु से शादी की है, वह अपने ससुर से उम्र में काफी छोटी है। तस्वीर में एक बुजुर्ग एक महिला के सिर पर हाथ रखे हुए है और दोनों के गले में माला भी पड़ा हुआ है। यही नहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तरह के और फोटो में महिला की मांग में सिंदूर भी देखा गया है।

इंडिया न्यूज की एक खबर के अनुसार, गोरखपुर जिले के छपिया उमरो गांव में एक 70 साल के बुजुर्ग ने बिना किसी को बताए अपनी ही बहु से शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि उसकी बहु की 28 साल है और उसकी हाल फिलहाल में एक शादी भी हुी थी।

खबर के मुताबिक, बड़हलगंज थाने में बतौर चौकीदार काम कर रहे कैलाश यादव की पत्नी 12 साल पहले ही मर चुकी थी। ऐसे में कुछ समय बाद कैलाश यादव का तीसरा बेटा भी गुजर गया था और उसकी बहु पूजा विधवा हो गई थी। इस घटना के बाद कैलाश यादव ने पूजा का दूसरा विवाह भी करा दिया था और कुछ समय बाद कैलाश यादव की बहु वहां से अपने पुराने ससुराल वापस आ गई थी और यहीं रहने लगी थी।

Gorakhpur: 70year old Father-in-Law has married his 28year old daughter in law



Father-in-law took this step after Son's death#Gorakhpur#FatherinLaw#daughterinlawpic.twitter.com/DMF3wG1NOL