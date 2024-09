VIDEO: 5 शिकारी मगरमच्छों का झुंड, 1 ने शिकार को पकड़ा 4 पीछे-पीछे, देखें वीडियो

Highlights Crocodiles Viral Video: 5 मगरमच्छों का झुंड, 1 ने शिकार को पकड़ा 4 पीछे-पीछे Crocodile in Vishwamitri River: विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों का झुंड, 5 शिकारी मगरमच्छों का झुंड

Crocodiles Viral Video: हाल ही में गुजरात से एक चौकाने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें 5 मगरमच्छों का झुंड एक साथ नदी में जाता हुआ नजर आ रहा है, सबसे आगे वाले मगरमच्छ के मुंह में एक पशु नजर आ रहा है। गुजरात में भारी बारिश के बाद से कई जगह मगरमच्छों को देखा जा रहा है ऐसे में कई जगह वन विभाग की टीम मगरमच्छों को रेस्क्यू भी कर रही हैं।

A Very Symbolic Video from Gujarat;



"5 Crocodiles (known friends of a Supreme Leader) were seen carrying a dead calf (symbol of Hindu faith) in the flood waters."pic.twitter.com/7TiwaYKtKA