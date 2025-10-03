3 साल के मासूम ने बचाई मां की जान, 11 हजार वोल्ट का तार गिरा, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 3, 2025 20:38 IST2025-10-03T20:36:48+5:302025-10-03T20:38:30+5:30
3-Year-Old Boy Saved his Mother Life: बिहार के किशनगंज से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक मां और उसका 3 साल का बेटा सड़क किनारे खड़े होते हैं।
Highlights3 साल के मासूम ने बचाई मां की जान, 11 हजार वोल्ट का तार गिरा, देखें वायरल वीडियो
3-Year-Old Boy Saved his Mother Life: बिहार के किशनगंज से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक मां और उसका 3 साल का बेटा सड़क किनारे खड़े होते हैं। तभी उपर से जा रही 11 हजार वोल्ट की बिजली की लाइन नीचे गिर जाती है, छोटे बच्चे को पता नहीं कैसे पता चल जाता है की कोई हादसा होने वाला है और वो अपनी मान को फौरन पीछे खींच लेता है। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV में कैद हो गई, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बच्चे को फरिश्ता और कुछ भगवान का रूप बता रहे हे।