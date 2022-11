फोटो: 17 साल का यह लड़का दुर्लभ बीमारी से है पीड़ित-दिखता है 'भालू' की तरह, दुनिया में केवल 50 लोगों को है यह परेशानी, जानें पूरा मामला

भोपाल: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक 17 साल के बच्चे के पूरे शरीर में काले और घने बाल होने का एक असामान्य मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रतलाम के छोटे से गांव नंदलेटा के रहने वाले ललित पाटीदार को एक खास बीमारी है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को है।

इस बीमारी के चलते ललित को काफी परेशानी और अपमान भी सहना पड़ता है। यह मामला तब सामने आया जब ललित पहली बार अपनी इस बीमारी के बारे में एक अखबार को जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां कुछ लोग ललित के इस बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे इस बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत दे रहे है।

जानकारी के अनुसार, 12वीं में पढ़ने वाले ललित ने बताया कि वह "वेयरवोल्फ सिंड्रोम" नामक एक बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी में लोगों के पूरे बदम नें लंबे और काले-घने बाल उग जाते है जिससे वह किसी जंगली जानवर की तरह लगता है। लोग उसे 'भालु' समझकर डर जाते है और कभी-कभी पत्थर भी मारने लगते है।

Lalit Patidar (17), who suffered from "werewolf syndrome", which is seen in only 50 people, said, "My school friends used to make fun of me, they would shout at me as a monkey. People say it's very scary, and people also make fun of me by calling me a ghost." #sundayvibespic.twitter.com/9npFegf3ss