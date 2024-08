VIDEO: 7000 हजार फुट से दादी ने लगाई छलांग, वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा

Highlights 102 Year Old Woman Skydiving: 102 वर्ष की उम्र में स्काई डाइविंग, 7 हजार फीट से स्काई डाइविंग Britain oldest skydiver: 102 वर्ष की मैनेट बैली ने 7 हजार फीट से लगाई छलांग

102 Year Old Woman Skydiving: जन्मदिन मनाने का ऐसा अनोखा अंदाज शायद ही आपने कहीं देखा हो, इंग्लैंड के सफोल्फ की रहने वाली 102 वर्ष की मैनेट बैली ने 7 हजार फीट की ऊंचाई से विमान से कूदकर जन्मदिन का जश्न मनाया है। स्काई डाइव करके 102 साल की मैनेट बैली ने सभी को हैरान कर दिया है।

A woman, aged 104, passes just mere days after breaking a record for skydiving! 🕊️🙏 pic.twitter.com/DYcAnJVxyw