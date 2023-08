UP Kanya Sumangala Yojana: अगले साल से मिलेंगे 25000 रुपए, सीएम योगी ने की घोषणा, लोकसभा चुनाव पर नजर, यूपी सरकार ने की यह महत्वपूर्ण घोषणाएं, देखें लिस्ट

Highlights 29,523 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 5.82 करोड़ रुपये की धनराशि अंतरित की. योजना के तहत छह चरणों में 15,000 रुपये दिये गये. पांच हजार रुपये की राशि उसके माता-पिता के खाते में भेज दी जाएगी.

लखनऊः लोकसभा चुनावों के चलते अब प्रदेश सरकार हर दिन एक नई घोषणा करने लगी है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की बेटियों को एक बड़ी सौगात दी है.

यहां बुधवार को लोकभवन में आयोजित 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला' योजना के लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी इस योजना की धनराशि में दस हजार रुपए की बढ़ोतरी की करने का ऐलान किया. सीएम योगी ने कहा कि अब सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने जा रही है.

सरकार के इस फैसले से प्रदेश की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने में और सुलभता होगी. साथ वह शिक्षित होने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत छह चरणों में 15 हजार की धनराशि का पैकेज दिया जाता था. अगले साल से बेटी के जन्म लेती ही उसके अभिभावक के खाते में 5 हजार धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी.

इसी तरह जब बेटी एक वर्ष की होगी तो दो हजार रुपए, बेटी के पहली क्लास में जाते ही तीन हजार, छठी क्लास में प्रवेश लेने पर तीन हजार, नौवीं क्लास में जाने पर पांच हजार और अगर बेटी स्नातक या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो उसके खाते में सात हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित करेंगे. सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 1624000 हजार बेटियां लाभान्वित हो रही हैं.

1- यूपी में नौ से 12वीं कक्षा के छात्रों को भी अब से मिलेंगी मुफ्त किताबें, सरकार खर्च करेगी 19.70 करोड़

2- मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को मिलेगी प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट

3- प्रदेश सरकार युवाओं को हाइटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में देगी. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन सरकार दे रही है. इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3600 करोड़ रुपये खर्च होंगे

4- राज्य सरकार राशन की दुकानों पर 4जी व 5जी इंटरनेट सुविधाएं फ्री में देगी योगी सरकार

5- चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट युवाओं को देगी योगी सरकार. युवाओं को ये टैबलेट स्मार्ट फोन के अलावा दिए जाएंगे

6- स्वदेशी गाय की खरीद पर ट्रांसपोर्टेशन और बीमा खर्च प्रदेश सरकार देगी. नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत यह सब्सिडी गौ पालकों को अधिकतम दो स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद पर मिलेगी. यह सब्सिडी गौ पालकों को कुल व्यय धनराशि का 40 प्रतिशत यानी 80 हजार रुपये तक दी जाएगी

7- यूपी में नेपाल बॉर्डर से सटे और दस किलोमीटर में बसे गांवों में फ्री डीटीएच डिश देगी प्रदेश सरकार

8- यूपी में बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज. योगी सरकार ने 11 लाख 74 हजार परिवारों के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है. 60 साल या उससे अधिक के इन बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत हर साल पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी.

