Gonda Accident: बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिले की फॉर्च्यूनर कार ने 2 को रौंदा, 1 महिला गंभीर

Highlights सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और भाजपा प्रत्याशी के काफिले की कार ने मारी 2 को टक्कर मौके पर बच्चों की हुई मौत हादसे में एक महिला गंभीर

Gonda Accident: यूपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और भाजपा से लोकसभा उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले में चल रही फॉर्च्यूनर कार से एक बड़ा हादसा हुआ और इसमें करीब 2 बच्चों की जान चली गई। यह हादसा यूपी के गोंडा के कर्नलगंज-हुजूरपुर मार्ग पर बैकुंठ डिग्री कॉलेज के पास हुआ।

इस घटना के बाद मौके पर भीड़ एकत्र हो गई और पुलिस ने पहुंचते ही कार को सीज कर दिया और बच्चों के शवों को अपनी कस्टडी में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दुर्घटना में बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण शरण सिंह के काफिले की एक कार शामिल है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि हादसे के वक्त करण भूषण काफिले में मौजूद थे या नहीं। फिलहाल सामने आई शुरुआती रिपोर्ट में उनके नाम का जिक्र नहीं है।

