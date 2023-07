भीषण हादसा! गाजियाबाद के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्कूल बस और एसयूवी में टक्कर, 6 लोगों की मौत

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार सुबह एक स्कूल बस के एक एसयूवी से टकरा जाने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बस गलत दिशा से आ रही थी, तभी सुबह राहुल विहार के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर उसकी एसयूवी से टक्कर हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने कहा कि बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा, 'टक्कर के परिणामस्वरूप कार के दरवाजे काटकर शवों को निकाला गया।'

CCTV footage of the SUV-bus accident on Delhi-Meerut Expressway in Ghaziabad. pic.twitter.com/ZeIilkh3cQ