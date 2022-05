आग से भी ज्यादा फास्ट है सोशल मीडिया, अपनी मौत की झूठी खबर से परेशान हुए तारक मेहता के 'भिड़े', मंदार चंदवादकर आए लाइव

By अनिल शर्मा | Published: May 18, 2022 09:29 AM

तारक मेहता शो की शूटिंग के बीच मंदार चंदवादकर इंंस्टाग्राम पर लाइव आए और सबको नमस्कार बोला। उन्होंने अपनी मौत को लेकर फैले अफवाहों पर परेशान हुए प्रशंसकों से कहा कि मैं यहां ठीक हूं और मजे से शूटिंग कर रहा हूं।

