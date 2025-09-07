Bigg Boss 19: सलमान खान ने बिग बॉस में 'नोबेल शांति पुरस्कार' की आकांक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को किया तगड़ा रोस्ट

सलमान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना साफ़ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर था। पिछले कुछ महीनों में, ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान और इज़राइल-फ़िलिस्तीन सहित कई अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के ज़रिए 'सुलझाने' का दावा किया है।

Bigg Boss 19: बिग बॉस के होस्ट सलमान खान वीकेंड का वार के ताज़ा एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही आक्रामक मूड में नज़र आए। शनिवार शाम को बिग बॉस 19 के शुरुआती हफ़्ते में रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत के बाद, सलमान ने इस एपिसोड को होस्ट किया। अपने स्वभाव के अनुरूप, सलमान ने प्रतियोगियों को सलाह और आलोचना के कुछ बेहतरीन शब्द कहे। लेकिन सिर्फ़ घरवाले ही सलमान के गुस्से का शिकार नहीं हुए। कम से कम एक विश्व नेता को भी इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा।

सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष किया

इस एपिसोड में, सलमान प्रतियोगियों के झगड़ों और असहमतियों पर बात कर रहे थे, और बता रहे थे कि कैसे कई प्रतियोगी खुद आग भड़काते हुए शांतिदूत बनने की कोशिश कर रहे थे। एक मौके पर, बिना किसी का नाम लिए, सलमान ने कहा, "ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। जो सबसे ज़्यादा मुसीबत फैला रहे हैं, उन्हें ही शांति पुरस्कार चाहिए।"

सलमान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना साफ़ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर था। पिछले कुछ महीनों में, ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान और इज़राइल-फ़िलिस्तीन सहित कई अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के ज़रिए 'सुलझाने' का दावा किया है। हालाँकि संघर्षरत पक्षों ने ट्रंप के दावों को बार-बार खारिज किया है, लेकिन राष्ट्रपति के समर्थकों ने उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग को मज़बूत करने के लिए इनका इस्तेमाल किया है।

सलमान द्वारा ट्रंप पर किए गए इस कटाक्ष की क्लिप शनिवार और रविवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और कई लोग सलमान की इस बुद्धिमता पर खूब हँसे। ट्विटर पर एक प्रशंसक ने लिखा, "सलमान न्यूज़ देखते हैं? मुझे अंदाज़ा भी नहीं था।" रेडिट पर इस क्लिप को इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया: "सलमान भाई बिग बॉस में ट्रंप पर कटाक्ष कर रहे हैं।" इस पोस्ट पर एक कमेंट में लिखा था: "भाई का यह कमाल का काम है।" एक और ने लिखा, "ट्रंप के जवाब का इंतज़ार है, हाहाहा।"

