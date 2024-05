तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता गुरुचरण सिंह के पिता ने कहा- "मुझे अपने बेटे की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई अंदाजा नहीं था"

By मनाली रस्तोगी | Published: May 13, 2024 11:58 AM

गुरुचरण सिंह के पिता ने कहा कि अगर पुलिस को कुछ पता चलता तो वे उन्हें सूचित करते. उन्होंने कहा कि मामले पर अभी भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है।