Bigg Boss 19: तान्या मित्तल बेचती थीं 'एडल्ट खिलौने', मालती चाहर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

मुंबई: 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट एपिसोड तब विस्फोटक हो गया जब वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चाहर ने साथी प्रतियोगी तान्या मित्तल के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। अन्य घरवालों के साथ एक स्पष्ट बातचीत में, मालती ने तान्या के कथित व्यावसायिक उपक्रमों के बारे में चौंकाने वाले दावे किए, जिससे हर कोई दंग रह गया। एक कमरे में प्रतियोगियों के साथ बातचीत करते हुए, मालती ने टिप्पणी की, "मैंने सुना है कि उसके कई व्यवसाय बंद हो गए हैं। उसका एक व्यवसाय भी था, जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने इसके बारे में सुना है।"

घरवालों द्वारा आगे पूछताछ किए जाने पर, मालती ने दावा किया कि तान्या "एडल्ट खिलौने" बेचती थीं। उनके खुलासे से पूरे घर में खलबली मच गई क्योंकि उन्होंने कई बार अपना बयान दोहराया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। नीलम गिरी के साथ लिविंग एरिया में बैठी तान्या को तुरंत एहसास हो गया कि मालती उसके बारे में बात कर रही है। उसने शहबाज़ और नेहल से पूछा कि क्या कहा जा रहा है। हालाँकि, कुनिका ने तान्या से मालती से सीधे बात करने का आग्रह किया और उसे दूसरों को भेजने के बजाय खुद अपनी बात रखने को कहा।

बाद में, जब नेहल और गौरव ने तान्या से उसके व्यवसायों के बारे में पूछा, तो उसने मालती के सभी दावों का दृढ़ता से खंडन किया। अपनी बात पर अड़ी तान्या ने स्पष्ट किया कि उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। नेहल और कुनिका ने उनका समर्थन करते हुए कहा, "तान्या जो भी करती है, वह उसकी निजी पसंद है। अगर वह करती भी है, तो वह उसकी ज़िंदगी है। किसी को भी उसे जज करने का हक़ नहीं है।" लेकिन मालती यहीं नहीं रुकीं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने तान्या पर "सती सावित्री" होने का नाटक करने का आरोप लगाया।

उन्होंने अभिषेक बजाज से उनकी राय पूछी, तो उन्होंने जवाब दिया कि तान्या एक "संस्कारी लड़की" लगती है जो हमेशा साड़ी पहनती है। मालती ने तीखे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, "वह जिस तरह से खुद को पेश करती है, वह बिल्कुल अलग है। घरवाले उसका सिर्फ़ एक ही पहलू जानते हैं।"

अपनी बात जारी रखते हुए, मालती ने कहा, "मिनी स्कर्ट में भी वीडियो हैं इसके," और हाल ही के एक रील का भी ज़िक्र किया जिसमें तान्या ने बिना ब्लाउज़ के पेटीकोट पहना था। उनकी इस टिप्पणी ने सभी को चौंका दिया और बिग बॉस 19 के घर में एक और धमाकेदार मुकाबले की तैयारी कर दी।

Web Title: Bigg Boss 19: Tanya Mittal used to sell 'adult toys'; Malti Chahar makes shocking revelation