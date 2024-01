Bigg Boss 17: मन्नारा को 'घटिया' कहने पर भड़की पूजा भट्ट; विक्की जैन की लगा दी क्लास, पत्नी अंकिता ने कही ये बात

Bigg Boss 17:सलमान खान के शो बिग बॉस 17 फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है और हर बढ़ते दिन के साथ कंटेस्टेंट्स जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हाल के एपिसोड में घर के भीतर कई ऐसे काम हुए जिन्हें लेकर बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट्स और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपनी नाराजगी जताई है। विक्की द्वारा मन्नारा पर टिप्पणी करने के बाद पूजा भट्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर विक्की जैन की आलोचना की और उन्हें 'अनुचित' होने के कारण 'घटिया' कहा। पूजा ने समान रूप से अंकिता लोखंडे को भी नहीं बख्शा और उन्हें उन प्रतियोगियों की सूची से हटा दिया, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे शो के फिनाले में शामिल होने के लायक हैं।

पूजा ने ट्वीट किया, ''बहुत-बहुत अनुचित, जिस तरह से आप बैठे हैं। एक पुरुष प्रतियोगी का कहना है कि वह #मन्नारा चोपड़ा को शर्मसार करने की कोशिश कर रहा है, जो केवल एक दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही हैं।" एक्ट्रेस ने कहा, "जब सब कुछ विफल हो जाए तो महिला को शर्मिंदा करें और फिर खुद को ईमानदारी से 'सज्जन' कहने लगें। अच्छा नहीं लगता। #बिगबॉस17।”

“Very,very Improper,the way you are sitting.” Says a male contestant attempting to shame #MannaraChopra who is merely attempting to protect a friend.

When all else fails,shame the woman and then go on to self righteously call yourself a ‘Gentleman’. Not cool. #Biggboss17