Rise and Fall winner: अर्जुन बिजलानी बने राइज एंड फॉल के विजेता, घर ले गए ₹28.10 लाख

मुंबई: राइज़ एंड फ़ॉल ने अभिनेता अर्जुन बिजलानी को अपना अंतिम विजेता घोषित किया है। अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किया गया यह शो अपनी शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। इस फिनाले में 15 सेलिब्रिटी प्रतियोगी शामिल हुए।

राइज़ एंड फ़ॉल के ग्रैंड फिनाले की शुरुआत टॉप 6 प्रतियोगियों के शानदार प्रदर्शन के साथ हुई। अर्जुन बिजलानी के साथ, अरबाज़ पटेल, आकृति नेगी, आरुष भोला, धनश्री वर्मा और नयनदीप रक्षित ने अपने प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने धनश्री को एक साड़ी भेंट करके और उनके साथ आकृति के साथ एक जीवंत नृत्य करके सभी को चौंका दिया। जैसे-जैसे प्रतियोगियों ने जनता का फैसला सुनाया, तनाव बढ़ता गया। नयनदीप और धनश्री को घर से बाहर कर दिया गया।

इसके बाद नेहा और टोनी कक्कड़ ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से मंच पर धूम मचा दी। पूर्व प्रतियोगियों ने टॉप 3 के लिए वोट किया। आकृति नेगी बाहर हो गईं। शाम का समापन किंग और आस्था गिल द्वारा अपने नए शो आई-पॉपस्टार के प्रमोशन के साथ हुआ।

#ArjunBijlani' every success feels so personal to me. Was dying to witness this moment. Screaming, crying, jumping with happiness for u. Seeing u with that trophy, which u achieved through all ur hard work n patience, makes me so proud of u, Jaan 🫶🏻#RiseAndFall@Thearjunbijlanipic.twitter.com/4bRD3RuSCE — ⁠❥ LostInLove 💫🦋 (@AgaarTumSathHo) October 17, 2025

यह भारतीय रियलिटी शो एक ब्रिटिश सीरीज का रूपांतरण है, जो चैनल 4 पर प्रसारित होता था। हास्य कलाकार कीकू शारदा, अभिनेत्री कुबरा सैत, गायक आदित्य नारायण और अभिनेत्री अहाना कुमरा भी इस शो का हिस्सा थे।

