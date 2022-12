ट्विटर ब्लू के लॉन्चिंग से पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हुई डाउन, कई यूजर्स ने की शिकायत

Highlights सोशल मीडिया कंपनी की ओर से आउटेज की पुष्टि करने वाला कोई बयान नहीं आया डाउनडिटेक्टर ने भारत में शाम 7 बजे 2,838 आउटेज की जानकारी दी कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ट्विटर ऐप केवल एंड्रायड हैंडसेट पर डाउन था

नई दिल्ली: ट्विटर यूजर्स को रविवार को दिक्कत का सामना करना पड़ा। यूजर्स ने ट्विटर के डाउन होने की शिकायत की। डाउनडिटेक्टर ने भारत में शाम 7 बजे 2,838 आउटेज की जानकारी दी। कई उपयोगकर्ताओं के लिए, उनकी टाइमलाइन अपडेट नहीं हुई जबकि कई खाते गायब भी हो गए। हालांकि सोशल मीडिया कंपनी की ओर से आउटेज की पुष्टि करने वाला कोई बयान नहीं आया।

कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ट्विटर ऐप केवल एंड्रायड हैंडसेट पर डाउन था। कुछ ने दावा किया कि ट्विटर जियो उपयोगकर्ताओं के लिए काम नहीं कर रहा था और इसलिए यह ट्विटर का आउटेज नहीं था क्योंकि ऐप कुछ नेटवर्क पर काम कर रहा था और कुछ अन्य पर डाउन था। एक ट्विटर यूजर ने दावा किया कि वीपीएन कनेक्शन के साथ ट्विटर ठीक काम कर रहा है।

What is this new glitch Elon ji?



I can access my handle when using mobile data but not when connected to wifi 🥲@elonmusk@TwitterSupport