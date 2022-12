आज से बदल जाएगा ट्विटर, नए और कड़े नियमों के साथ फिर से चालू हो रहा है ब्लू सब्सक्रिप्शन पैकेज, जानें कौन-कौन सी मिलेगी सुविधाएं

Highlights ट्विटर आज से फिर ब्लू सब्सक्रिप्शन पैकेज को लॉन्च करने जा रहा है। इस बार कंपनी ने नियमों में कुछ बदलाव किए है और कड़े नियम बनाए गए है। यही नहीं पैकेज लेने वाले यूजर्स अब ट्वीट को आधे घंटे के अंदर एडिट भी कर पाएंगे।

Tech News: ट्विटर आज से फिर ब्लू सब्सक्रिप्शन पैकेज को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के अनुसार, कई बदलाव और नए नियम करते हुए सोमवार 12 दिसंबर से इस फीचर को फिर से लागू किया जाएगा।

ट्विटर का कहना है कि अब से यूजर अपने ट्वीट को भी एडिट कर पाएंगे और इसके साथ और भी फीचर्स दी गई है। ऐसे में ब्लू सब्सक्रिप्शन पैकेज के लिए यूजर्स को हर महीने $8 देनी होगी जिससे उन्हें काफी नई-नई सुविधाएं मिलेगी।

कंपनी ने यह एलान किया है कि वह आज से सारे यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन पैकेज को फिर से शुरू करने जा रही है। इसके तहत वेब यूजर्स को हर महीने $8 देने होंगे जिससे उन्हें काफी सुविधाएं मिलेगी। ऐसे में एप्ल यूजर्स के लिए यह सुविधा महंगी होगी और उनके लिए साइन अप करने पर फीस $11 प्रति माह रखी गई है।

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50