ट्विटर द्वारा निकाले गए कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, देसी कंपनी कू ने नौकरी देने का किया एलान, कही यह बात

Highlights ट्विटर द्वारा निकाले गए कर्मचारियों की मदद के लिए देसी माइक्रोब्‍लॉगिंग प्‍लेटफॉर्म कू सामने आया है। कू के को-फाउंडर मयंक बिदावतका ने ट्विटर द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी देने की बात कही है। दावा किया जरा है कि ट्विटर ने तकरीबन 3700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है।

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्‍क (Elon Musk) के ट्विटर (Twitter) के नए मालिक बनने के बाद कंपनी ने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कंपनी ने कम से कम अपनी कर्मचारियों की संख्या को आधी कर दी है।

ट्विटर द्वारा किए गए छंटनी का असर भारतीय कर्मचारियों पर भी पड़ा है और भारी संख्या में यहां काम करने वाले लोगों की नौकरी गई है। ऐसे में ट्विटर द्वारा बेरोजगार हुए लोगों को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू (Koo) ने अपने यहां नौकरी देने के संकेत दिए है।

ट्विटर द्वारा भारी संख्या में कर्मचारियों को निकालने के बाद कू के को-फाउंडर मयंक बिदावतका ने एक ट्वीट किया है। मयंक ने ट्वीट कर कहा है उनकी कंपनी ने ट्विटर द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को अपनी कंपनी में भर्ती के लिए योजना बनाई है।

उन्होंने लिखा है, "#RIPTwitter। हम ट्विटर के कुछ पूर्व कर्मचारियों को काम पर रखेंगे, क्योंकि हम विस्तार करते रहेंगे और अपने बड़े अगले दौर की तरफ जाएंगे। उन्‍होंने पूर्व ट्विटर कर्मचारियों के लिए लिखा कि वो वहां काम करना डिजर्व करते हैं, जहां उनकी प्रतिभा को महत्व दिया जाता है।"

Very sad to see #RIPTwitter and related # to this going down.



We'll hire some of these Twitter ex-employees as we keep expanding and raise our larger, next round.



They deserve to work where their talent is valued. Micro-blogging is about people power. Not suppression.