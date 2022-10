ट्विटर पर अब ब्लू टिक के लिए हर महीने देने पड़ सकते हैं इतने रुपये, एलन मस्क कई बदलाव की तैयारी में

Highlights ट्विटर के यूजर्स के वेरिफिकेशन प्रक्रिया को बदला जा रहा है, एलन मस्क ने दिए संकेत। दूसरी ओर 'प्लेटफॉर्मर' (Platformer) की रिपोर्ट के अनुसार ब्लू टिक के लिए अब यूजर्स को खर्च करने पड़ सकते हैं पैसे। यह भी संभावना है कि वेरिफिकेशन या ब्लू टिक 'ट्विटर ब्लू' (Twitter Blue) का हिस्सा बन जाए।

सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका): एलन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदे जाने के बाद इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स को आने वाले दिनों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी के तहत ट्विटर अपने यूजर्स के वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी संशोधित करेगा। एलन मस्क ने खुद रविवार को एक ट्वीट कर ये जानकारी दी।

मस्क ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी तो नहीं दी लेकिन ट्विटर पर लिखा, 'पूरे वेरिफिकेशन प्रोसेस में अभी सुधार किया जा रहा है।'

The whole verification process is being revamped right now