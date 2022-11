भारत में कब शुरू होगा ट्विटर ब्लू? एलन मस्क ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली: भारत में ट्विटर ब्लू की शुरुआत एक महीने के अंदर हो सकती है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने इसकी पुष्टि की है। एक यूजर द्वारा इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर मस्क ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। दरअसल यूजर ने पूछा था, 'हम भारत में कब ट्विटर ब्लू के रोल आउट की उम्मीद कर सकते हैं।' मस्क ने इस पर जवाब दिया, उम्मीद है, 'एक महीने के भीतर।'

Hopefully, less than a month