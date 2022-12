टिम कुक से मुलाकात के बाद बोले एलन मस्क- एप्पल ने कभी भी ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने पर विचार नहीं किया

Highlights ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने दावा किया कि एप्पल के ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाए जाने को लेकर गलतफहमी दूर हो गई है। मस्क ने यह दावा एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात के बाद किया। मस्क ने कहा कि अन्य बातों के अलावा हमने ट्विटर को संभावित रूप से ऐप स्टोर से हटाए जाने के बारे में गलतफहमी को दूर किया।

न्यूयॉर्क: ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने बुधवार को दावा किया कि एप्पल के ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाए जाने को लेकर गलतफहमी दूर हो गई है। मस्क ने यह दावा एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात के बाद किया। मस्क ने ट्वीट किया, "अच्छी बातचीत। अन्य बातों के अलावा हमने ट्विटर को संभावित रूप से ऐप स्टोर से हटाए जाने के बारे में गलतफहमी को दूर किया। टिम स्पष्ट थे कि एप्पल ने कभी ऐसा करने पर विचार नहीं किया।"

इससे पहले एलन मस्क ने एप्पल पर ऐप स्टोर से ट्विटर को बिना बताए ब्लॉक करने का आरोप लगाया था और कहा कि एप्पल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देना भी बंद कर दिया है। मस्क का कहना था कि कंटेंट मॉडरेशन मांगों को लेकर एप्पल ट्विटर पर दबाव बना रहा था। फिलहाल, एप्पल ने मस्क के इन दावों और आरोपों का जवाब पहले नहीं दिया था।

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.