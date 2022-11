'Bring Orkut back': 'गुड बाय ट्विटर' ट्रेंड के बीच सोशल मीडिया पर Orkut को वापस लाने की उठी मांग

Highlights ट्विटर पर #GoodByeTwitter, #RIPTwitter) टॉप ट्रेंड कर रहा है साथ ही ट्विटर पर ऑर्कुट को याद करते हुए उसकी वापसी की मांग भी की जा रही है एक जमाने में चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहा ऑर्कुट को 2014 में बंद कर दिया गया था

Twitter: एक ओर जहां ट्विटर पर हैशटैग के साथ गुड बाय ट्विटर (#GoodByeTwitter), हैशटैग आरआईपी ट्विटर (#RIPTwitter) टॉप ट्रेंड कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पुरानी सोशल नेटवर्किंग साइट ऑर्कुट को याद करते हुए उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। यूजर्स इसके लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हैशटैग के साथ ब्रिंग ऑर्कुट बैक की मांग की जा रही है।

एक जमाने में चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहा ऑर्कुट को 2014 में बंद कर दिया गया था। इसे ऑर्कुट द्वारा संचालित किया जाता था। कंपनी की स्थापना जनवरी 2004 में Orkut Buyukkokten द्वारा की गई थी और सितंबर 2014 में इसे भंग कर दिया गया था। यह 2008 में भारत और ब्राजील में सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइटों में से एक थी।

एक स्वतंत्र डिजाइनर निन्नाद कोठावड़े ने ट्वीट किया, "तकनीक में" मरने के लिए बहुत बड़ी "जैसी कोई चीज नहीं है। आप अपने उपयोगकर्ताओं को अलग-थलग कर देते हैं, और लोग अंततः एक बेहतर, नई चीज़ की ओर बढ़ जाते हैं। मायस्पेस (MySpace), ऑर्कुट (Orkut), टंबलर (Tumblr), स्नैपचैट (Snapchat) और फेसबुक (Facebook) को याद रखें। कोठावड़े ने कुछ एनएफटी डिज़ाइन बनाए हैं और कोक, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों से भी डील किया है।

There's no such thing as "too big to die" in tech. You alienate your users, amd people eventually move on to a better, newer thing.



Remember Myspace, Orkut, Tumblr (getting a weird revival), Snapchat and Facebook (only used by a certain demographic of people).