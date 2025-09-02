Total Lunar Eclipse 2025: पूर्ण चंद्रग्रहण 7-8 सितंबर की रात को, भारत में दिखेगा ब्लड मून, जानें कब और कहां देखें

नई दिल्ली: 7-8 सितंबर की रात को पूर्ण चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। यह आपको रक्तिम चंद्रमा का एक अद्भुत दृश्य प्रदान करेगा, और जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच से निकलकर चंद्रमा पर अपनी छाया डालेगी, तो चंद्रमा की सतह लाल-नारंगी रंग से चमक उठेगी।

लोग इस चंद्रग्रहण को रात में नंगी आँखों से देख सकते हैं, और आप इसे सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। सूर्यग्रहण के विपरीत, इसे देखने के लिए आपको दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल हो जाता है: क्यों?

Space.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रग्रहण मासिक नहीं होते क्योंकि चंद्रमा का पथ झुका हुआ होता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "ग्रहण होने के लिए, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का एकदम सही संरेखण में होना आवश्यक है।"

ऐसा होते समय, चंद्रमा पृथ्वी की सबसे गहरी छाया, जिसे अम्ब्रा कहते हैं, में प्रवेश कर रहा होता है और रेले स्कैटरिंग नामक प्रक्रिया के कारण लाल हो जाता है। यही वह प्रभाव है जिसके कारण सूर्यास्त लाल दिखाई देता है। इसीलिए हम इसे ब्लड मून कहते हैं।

भारत में ब्लड मून कब और कहाँ देखें?

यह ग्रहण 7 और 8 सितंबर की रात 8:58 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा और चंद्रमा भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे पूर्ण अवस्था में पहुँच जाएगा। चंद्रमा लगभग 82 मिनट तक, यानी 8 सितंबर की रात 12:22 बजे तक, पूरी तरह से ढका रहेगा। पृथ्वी पर हर कोई हर चरण को एक ही समय पर देख सकेगा।

अमेरिका में यह नज़ारा नहीं दिखेगा, क्योंकि उस दौरान वहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। लेकिन यूरोप, अफ़्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में दर्शकों को इसका कुछ या पूरा हिस्सा दिखाई देगा - जिसमें भारत भी शामिल है। अगर बादलों के कारण आपका नज़ारा अस्पष्ट हो जाता है, तो space.com अपडेट, तस्वीरों और विशेषज्ञ विश्लेषण के साथ ग्रहण का लाइव स्ट्रीम उपलब्ध कराएगा।

कुछ लोग दर्शनीय स्थलों से इसे देख सकते हैं, जबकि अन्य स्मारकों के पास तस्वीरें खींच सकते हैं, या बस पिछवाड़े या बालकनी से इसे देख सकते हैं। आप इसे किसी भी नज़र से देखें, ब्लड मून एक अविस्मरणीय दृश्य होगा।

