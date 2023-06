आज का पंचांग 05 जून 2023: जानिए सोमवार का पंचांग, अशुभ योग और शुभ मुहूर्त से लेकर सब कुछ

आज का पंचांग 05 जून 2023: हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, आज अषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन सोमवार का है। हिंदू कैलेडर के अनुसार, आज से अषाढ़ माह की शुरुआत हो गई है।

आज शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग और अशुभ ज्वालामुखी योग है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार, पंचांग का विशेष महत्व है और यहा पांच अंगों से मिलकर बना होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए पंचांग का प्रयोग किया जाता है।

ऐसे में आइए बताते हैं आपको रविवार के दिन का राहुलकाल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का सही समय...

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय: सुबहर 05:23 बजे

सूर्योस्त: शाम 07: 16 बजे

चंद्रोदय: रात 08:54 बजे

चंद्रास्त: सुबह 06:03 बजे

आज का शुभ मुहूर्त

ब्रम्ह मुहूर्त: 04:02 AM - 04:42 AM

प्रात:संध्या: 04:22 AM - 05:23 AM

संध्यान्ह संध्या: 07:16 PM - 08:16 PM

गोधूलि मुहूर्त: 07:14 PM - 07:35 PM

अभिजीत मुहूर्त: 11:51 AM - 12:47 PM

विजय मुहूर्त: 02:38 PM - 03:34 PM

निशिता मुहूर्त: 11:59 PM - 12:39 PM, जून 06

अमृत काल: 07:31 PM - 08:59 PM

सर्वार्थ सिद्धि योग: 03:23 AM , जून 05 से 05:23 AM, जून 05

आज का अशुभ योग

राहुकाल: 07:07 AM- 08:51 AM

यमगंड: 10:35 AM - 12:19 PM

गुलिक काल:02:03 PM - 03:47 PM

ज्वालामुखी योग:05:23 AM - 06:38 AM

आडल योग:05:23 AM- 01:23 AM, Jun 06

विडाल योग: 01:23 Jun 06 - 05:23 AM, Jun 06

दुर्मुहूर्त: 12:47 PM to 01:43 PM

: 03:34 PM to 04:29 PM

वर्ज्य: 10:43 AM to 12:11 PM

: 11:55 pm to 01:23 am Jun 06

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य ज्ञान पर आधारित है। लोकमत हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता, कृपा किसी भी सलाह/ तर्क को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।)

Web Title: Today's Panchang 05 June 2023 Know everything from Monday's Panchang inauspicious yoga and auspicious time