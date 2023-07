अमेरिका में गुरु पूर्णिमा पर दस हजार लोगों ने एक साथ किया श्रीमद्भागवत गीता का पाठ

Highlights अमेरिका के टेक्सास प्रांत में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित हुआ सामूहिक गीता का पाठ जिसमें एक साथ 10 हजार लोगों ने श्री कृष्ण के पावन कर्म उपदेश गीता का एक स्वर में का पाठ किया कार्यक्रम में गीता पाठ के वक्त मंच पर लगे स्क्रीन में महाभारत का दृश्य चल रहा था

वॉशिंगटन: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमेरिका के टेक्सास प्रांत में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में लगभग दस हजार भक्तों ने एक साथ श्रीमद्भागवत गीता का पाठ किया। खबरों के मुताबिक आधुनिकता के पूरोधा कहे जाने वाले पश्चिम के सबसे विकसित देश अमेरिका में इस तरह का यह पहला आयोजन है, जिसमें एक साथ 10 हजार लोग शामिल हुए और श्री कृष्ण के पावन कर्म उपदेश गीता का एक स्वर में का पाठ किया।

In a remarkable event on Guru Purnima, ten thousand people gathered at Allen East Center in Texas, USA, to recite the Bhagavad Gita together.



This grand scale Bhagavad Gita Parayan Yagya marked the first of its kind in America, organised by Yoga Sangeeta Trust America and SGS… pic.twitter.com/mgwWUblOFQ