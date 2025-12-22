सूर्य ग्रह हर किसी की आत्मा है

Highlights कड़ाई से बातें सिखाते हैं, जीवन की सीख देना सूर्य का कार्य क्षेत्र है। जिस समय आपका जन्म होता है, वह जन्म आपका उदय है।

ज्योतिषाचार्य राजेश खन्ना सूर्य ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं। सूर्य हमारे जीवन को कैसे शुरुआत देता है, सूर्य जीवन में कैसे शुरुआत से जीवन के अंत तक हमारे साथ-साथ चलता है और जब कोई भी व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है तो दूसरे जन्म लेने तक उस आत्मा को थामे रखता है। इस जन्म में सूर्य हर किसी की अंतरआत्मा है, अगर अपने पूर्वज की बात करें तो सूर्य आपके पितर होते हैं, सुना हैं न अपने पितृ दोष। सूर्य जीवन में किस तरह से अच्छा फल दे सकता है और सूर्य जीवन में किस तरह बड़ा रिजल्ट लेकर आ सकता है।

सूर्य न तो सौम्य ग्रह है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, आपने देखा होगा की अथॉरिटी या पिता कई बार आपको कड़ाई से बातें सिखाते हैं, जीवन की सीख देना सूर्य का कार्य क्षेत्र है। सूर्य का तत्व और उसकी प्रकृति तत्व अग्नि है क्योंकि गर्म सूर्य हमें रोज दिखता है। प्रकृति उसकी क्रूर है, दिशा उसकी पूर्व है, तभी तो कहते हैं कि जिस समय आपका जन्म होता है, वह जन्म आपका उदय है,

रोज सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता साक्षात भगवान दिखता है। सूर्य आपकी शुरुआत है, सूर्य उस भगवान की क्रिएशन है, जो हमें क्रिएट करता है। इसी सूर्य के कारण धरती पर सभी उत्पत्ति होती है चाहे वह पेड़ पौधे हों, निर्मल गंगा का पानी हो, कैलाश पर्वत पर जमी बर्फ हो या भगवान की सबसे सुंदर क्रिएशन न्यू बोर्न बेबी छोटे से बच्चे की शुरुआत उसकी माता के गर्भ में उस जैसी क्रिएशन तो दुनिया में कोई हो सकती हैं न कभी होगी वह भी सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। सूर्य का काम लोगों को देना और उसके बदले में कुछ न लेना, इसी से उसको प्रतिष्ठा मिलना तय हो जाता है।

सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है। सूर्य सरकार का प्रतीक है । सूर्य हमारे पिता का प्रतीक है। सूर्य आपके बड़े पुत्र का प्रतीक है। जब-जब हम लोग सूर्य की बात करेंगे तब तक आप लोगों को इन्हीं संदर्भ में पॉजिटिव हो रहा होगा या नेगेटिव हो रहा होगा वह निर्भर करता है कि आपका सूर्य आपकी होरोस्कोप में कैसा बैठा है अगर अच्छा बैठा है तो वह आपको अच्छे रिजल्ट देने की संभावनाएं दिखाएगा,

अगर कुछ बुरे ग्रह के साथ बैठा है तो हो सकता है इन सब चीजों को लेकर या इनमें से कुछ चीजों को लेकर आपको विरोधाभास का सामना करना पड़े। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल और एक जीव इम्यून सिस्टम आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो कहीं न कहीं आप सूर्य की विपरीत स्थिति का सामना कर रहे हैं,

लेकिन उसे संचालित किया जा सकता है। स्वामी राशि सिंह सूर्य की राशि है। सूर्य उच्च मेष राशि में होता है। नीच तुला राशि में होता है। सूर्य के मित्र ग्रह चंद्रमा मंगल और गुरु हो जाते हैं। शत्रु ग्रह शुक्र, शनि और राहू हो जाते हैं। सूर्य को परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ही परमेश्वर का प्रकाश है।

भगवान की अनंत शक्तियों में से जीवन देने वाली शक्ति सूर्य के रूप में सामने आती है। सूर्य कमजोर हो तो सरकारी कार्यों में अड़चन, कोर्ट कचहरी की परेशानियां पुलिस या टैक्सेशन संबंधी समस्याएं सरकारी डाक्यूमेंट्स में बार-बार रुकावट और सरकार से मिलने वाले सभी तरह के प्रॉफिट में कमी आ जाती है।

प्रतिष्ठा वही पता है जिसका सूर्य चमकदार होता है अगर आप भी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। मित्रों तो सत्य और न्याय का साथ रखें, इससे आपकी प्रतिष्ठा हमेशा स्थिर रहती है। आप जीवन के उतार चढ़ाव को साध पाते है आपका भाग्य खुलता है। जीवन में जो आपके शरीर का ढांचा है, आपका बॉडी स्केलेटन वह सारा सूर्य पर ही टिका है।

आपकी हड्डियां सूर्य को परिभाषित करती है, अगर आपका सूर्य कहीं भी किसी भी भाव में किसी भी राशि में विपरीत अवस्था का सामना कर रहा है तो समझे उसे समय या तो आपकी पत्रिका में या आपके गोचर में सूर्य आपको विपरीत प्रभाव देने की संभावनाएं व्यक्त कर रहा है। सूर्य पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है तो पिता का स्वभाव पिता से संबंध पिता से मिलने वाली प्रेरणा और सहयोग आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। मित्रों दोस्तों सूर्य जिस स्थान पर होता है, वहीं से व्यक्ति को यश या पहचान मिलती है या वहीं से व्यक्ति को यश या पहचान का अभाव देखना शुरू हो जाता है।

परिवार में पिता पुत्र में कुछ अनबन चल रही है तो आपको समझना चाहिए कि आपका सूर्य किसी न किसी बिगड़े ग्रह के बंधन में है। अगर आपका हायर अथॉरिटी से कुछ अनबन चल रही है या आपके बॉसेस से कुछ गड़बड़ चल रही है तो आपका सूर्य कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियों प्रकट कर रहा है।

बगैर जन्म पत्रिका को देखें आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी उस समय सूर्य या दूसरे ग्रह आपको क्या प्रभाव देने की इशारा कर रहा है, वह कहते हैं न मित्रों की समझदार को इशारा काफी होता है तो सूर्य तो आपकी आत्मा है आपका स्वभाव है आदमी किसी को भी धोखा दे सकता है, लेकिन अपनी आत्मा अपने मूल स्वभाव से धोखा नहीं कर सकता तो सूर्य आपका अपना मूल स्वभाव है।

सूर्य पत्रिका में जहां भी बैठा होगा वो भाव वो राशि आपका जीवन भर मार्ग प्रकाशित रखेगी।क्या आप जानते हैं कि सूर्य ही क्यों प्रतिष्ठा देता है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है भगवान की जीवनी शक्ति है, जो सूर्य को सम्मान देता है, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रुकता आपकी खास पहचान किस रूप में रहेगी आप याद रखे जाएंगे या नहीं आपको सफलता सबसे ज्यादा कहां मिल सकती है,

आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। सूर्य आत्मविश्वास और हिम्मत है, जीवन की चुनौतियों को लीड करते हुए स्वीकार करना उससे संघर्ष कर विजय प्राप्ति करना सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है जिनको अपनी क्षमता पर संदेह होता है उनका सूर्य कहीं न कहीं विपरीत परिस्थिति में होता है।

सूर्य का आशीर्वाद लेने के लिए जो भी सूर्य के कार्य तत्व बताएं हैं उनसे सहयोग मिलना जरूरी हो जाता है। वैदिक ज्योतिष और पराविज्ञान की सभी विद्याओं में सूर्य ग्रह को राजा कहा गया है यह अग्नि तत्व और आपके शरीर में पुरुष शक्ति का सूचक है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी संभव है नहीं हैं रोगों से लड़ने की क्षमता देता है।

आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया रखता है, लेकिन जब भी सूर्य कमजोर होता है तो आपके पिता आपका आत्मविश्वास आपका हृदय आपकी आंखें आपकी सरकार के समकक्ष कुछ भी कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान के क्षेत्र में आप कमी महसूस करते हैं। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है यह जीवन ऊर्जा आत्मा तेज राज सट्टा सम्मान और प्रकाश का कारक है इंसान के भीतर की शक्ति या कहे आत्म शक्ति और उसकी विल पावर का सूचक है जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है उसकी पहचान खुद व खुद दुनिया को दिखाई देती है।

वह चाह कर भी अपनी और और अपने प्रकाश को छुपा नहीं पाता, वह सम्मानित होता है उसकी सुनी जाती है, उसे अच्छी यादों में रखा जाता है। सूर्य कुंडली में मजबूत हो जाता है तो आपका जीवन राजा की तरह है, सरकारी नौकरी या सरकार से होने वाले सभी तरह के लाभ ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचने की संभावना होती है।

राजनीतिक सफलता सम्मान प्रतिष्ठा और समाज में पहचान वह सरकार या सरकारी मशीनरी का सहयोग मिलता है, ऐसे लोग लीडर अफसर राजनेता या बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। सरकार सत्ता और प्रशासन सरकार सत्ता और प्रशासन सूर्य के प्रमुख कारक हैं। सरकार या शासक चाहे आप किसी गांव में रहते हैं तो भी वहां का प्रधान सेवक आपका मित्र या आप खुद प्रधान सेवक हो सकते हैं।

आपका सूर्य कमजोर है तो इस उज्ज्जल प्रतिष्ठा में कहीं गड्ढा न आ जाए जब सूर्य कमजोर हो तो अपमान गलत आरोप और दुनिया का साथ छूट जाता है, लेकिन आप यह भी तो सोच सकते हैं की प्रतिष्ठा कैसी समाज में जो हमें सम्मान नाम स्थान राजकीय कार्यों में मान्यताएं सब सूर्य ही देता है।

सूर्य के सहयोग से आप अपने आत्म बल चित्र की शुद्धि और भाग्य का उदय और पितृ दोष बहुत बड़ी समस्याएं सुधार सकते हैं। कहा जाता है कि हर सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाएं लेकिन मित्रों सूर्य को जल चढ़ाना हर पत्रिका के हिसाब से सही नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका सूर्य किस तरह से मजबूत है या कमजोर है सूर्य ग्रह।

पूर्वजों का आशीर्वाद ले सकते हैं, सूर्य शरीर को बल, मन को उत्साह, आत्मा को शुद्धता देता है। उपाय की बात करते हैं तो जहां-जहां रोशनी होती है, वहां-वहां से अंधेरा मिट जाता है इसलिए अगर आप अपने जीवन की परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं तो सूर्य के उपाय अपनाएं, सभी उपाय हर एक के लिए अलग अलग हो जाते हैं जैसे हम सब का जीवन अलग अलग हैं। हो सकता है जो उपाय दूसरे के लिए सार्थक हैं अमृत हैं आपके लिए विष लिय हो।

जनकल्याण के लिए नियमित रूप से इन तीनों उपायों को जीवन शैली में अपना अपना सूर्य प्रकाशमई बनाएं।

1. सूर्य को जल चढ़ाना

2. ॐ जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्।

तमोऽरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्॥

3. रोज सैर करना

लेखकः ज्योतिषाचार्य राजेश खन्ना हैं, जिनके निजी विचार पर लेख आधारित है।

