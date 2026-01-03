Shukra Gochar 2026: धन-वैभव और ऐश्वर्य देने वाला शुक्र ग्रह जनवरी के दूसरे हफ्ते से चमकाएगा इन 3 राशियों का भाग्य
By रुस्तम राणा | Updated: January 3, 2026 15:04 IST2026-01-03T15:04:20+5:302026-01-03T15:04:20+5:30
शुक्र का गोचर 13 जनवरी को तुला राशि से निकलकर मकर राशि में होगा। शुक्र के इस गोचर से किन राशियों को साल के पहले महीने में लाभ मिल सकता है, आइए जानते हैं।
Shukra Gochar 2026: धन-वैभव और ऐश्वर्य का स्वामी ग्रह शुक्र 13 जनवरी 2026, मंगलवार को प्रात: 04 बजकर 02 बजे को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहा है और यह 6 फरवरी 2026 तक इसी राशि में रहने बैठेगा, जिसका प्रभाव सभी 13 राशियों में शुभ -अशुभ रूप में पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, कला, संगीत और समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। यह तुला और वृष राशि का स्वामी है। आइए जानते हैं शुक्र के मकर राशि में गोचर से किन तीन राशियों को लाभ पहुंचेगा।
वृषभ राशिवालों को करियर क्षेत्र में मिलेंगे अनुकूल परिणाम
शुक्र आपकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाएंगे जिससे करियर के क्षेत्र में भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। माता-पिता का सहयोग इस राशि के जातकों को प्राप्त होगा। आप धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होंगे और किसी धार्मिक यात्रा पर भी निकल सकते हैं। शुक्र ग्रह आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएंगे।
कर्क राशिवालों को कारोबार में जबरदस्त लाभ
शुक्र के गोचर से आपको साझेदारी के कारोबार में जबरदस्त लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कुछ लोग अपना काम शुरू भी शुक्र गोचर के बाद कर सकते हैं। सप्तम भाव में शुक्र के होने से आपके वैवाहिक जीवन में भी अच्छे बदलाव आएंगे। जीवनसाथी के साथ अनबन चल रही थी तो शुक्र गोचर के बाद आप उन्हें मनाने में कामयाब हो सकते हैं।
तुला राशिवालों के लिए भूमि, भवन और वाहन खरीदने के योग
शुक्र के गोचर से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। आप शुक्र गोचर के बाद भूमि, भवन और वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। कारोबारियों को लाभ मिलेगा। माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। शुक्र के गोचर के बाद किस्मत का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा।