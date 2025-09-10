Shardiya Navratri 2025: गरबा खेलने के लिए बेस्ट है दिल्ली-NCR की ये जगहें, इस नवरात्रि जरूर उठाए लुत्फ

Shardiya Navratri 2025: इस साल शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, और गरबा नाइट्स का आयोजन आमतौर पर इस दौरान कई जगहों पर होता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में गरबा नाइट, डंडिया जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की बहार रहती है। दिल्ली-एनसीआर में शारदीय नवरात्रि के दौरान रौनक की गजब होती है। जहां कई जगहों पर गरबा और डंडिया खेलने का आयोजन किया जाता है। दिल्ली-एनसीआर में शारदीय नवरात्रि के दौरान गरबा नाइट्स की धूम रहती है। लोग पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर डांडिया और गरबा का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं।

आइए बताते हैं आपको इन जगहों के बारे में जहां इस बार आप जाकर अपने दोस्तों के साथ इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं।

दिल्ली के बेस्ट प्लेस

दिल्ली हाट, आईएनए

यह जगह अपने सांस्कृतिक आयोजनों के लिए मशहूर है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पारंपरिक डांडिया और गरबा प्रदर्शन, लाइव लोक संगीत, हस्तशिल्प की दुकानें और स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन का अनुभव मिलता है।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम

दिल्ली के सबसे बड़े गरबा आयोजनों में से एक यहाँ होता है। हजारों लोग लाइव बैंड, डीजे और पारंपरिक गरबा गीतों पर डांस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ फूड कोर्ट और सेल्फी ज़ोन भी बनाए जाते हैं।

दिल्ली गुजराती समाज, सिविल लाइंस

अगर आप प्रामाणिक गुजराती शैली के गरबा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पारंपरिक परिधानों में लोग गरबा खेलते हैं और यह एक पारिवारिक माहौल वाला सांस्कृतिक आयोजन होता है।

द्वारका और जनकपुरी

इन क्षेत्रों के बड़े-बड़े मैदानों में भी हर साल डांडिया और गरबा नाइट्स का आयोजन होता है, जो युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।

रोहिणी

रोहिणी में सैफरन गार्डन जैसे स्थानों पर भी गरबा नाइट्स का आयोजन होता है, जिसमें लाइव डीजे, लोक संगीत, और खाने-पीने के स्टॉल शामिल होते हैं।

नोएडा और गुरुग्राम के फेमस प्लेस

किंगडम ऑफ ड्रीम्स, गुरुग्राम

यह अपनी ग्लैमरस गरबा नाइट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ थीम डेकोरेशन, सेलिब्रिटी परफॉरमेंस, फ्यूजन संगीत और कोरियोग्राफ किए गए डांस के साथ पारंपरिक नृत्य का आधुनिक रूप देखने को मिलता है।

पैसिफिक मॉल, गुरुग्राम और नोएडा

इन मॉल्स में भी गरबा नाइट्स का आयोजन होता है, जहाँ लोग खरीदारी के साथ-साथ डांस और मनोरंजन का लुत्फ उठा सकते हैं।

इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर लिमिटेड, नोएडा

यहाँ भी बड़े पैमाने पर डांडिया धमाल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

गुरुग्राम के क्लब और कम्युनिटी ग्राउंड्स

गुरुग्राम में कई क्लब और कम्युनिटी ग्राउंड्स भी हैं जो नवरात्रि के दौरान विशेष गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं।

टिकट और अन्य जानकारी:

गरबा नाइट्स के लिए अक्सर टिकट की आवश्यकता होती है, जिन्हें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे BookMyShow या Paytm Insider से खरीद सकते हैं। इन आयोजनों के लिए टिकट की कीमतें और तारीखें अलग-अलग हो सकती हैं।

ग्लोबल गरबा फेस्टिवल 2025: सुंदर नर्सरी, नई दिल्ली में 26 से 28 सितंबर तक।

रॉक एन ढोल शुभारंभ: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में।

पैसिफिक डांडिया नाइट्स: पैसिफिक मॉल, पीतमपुरा, टैगोर गार्डन और अन्य स्थानों पर।

सलाह

1- आयोजनों की तारीख, समय और टिकट की जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइटों या सोशल मीडिया पेजों की जाँच करें।

2- कई स्थानों पर पोशाक प्रतियोगिता (best dressed contests) भी होती हैं, तो अपने पारंपरिक परिधानों (घाघरा-चोली या केडिया) में सज-धजकर जाएं।

3- समय पर पहुंचें ताकि आप कार्यक्रम का पूरा आनंद ले सकें।

