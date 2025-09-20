Shardiya Navratri 2025: नोएडा के ये 5 प्रसिद्ध देवी मंदिर, नवरात्रि में जरूर करें दर्शन; हर मनोकामना होगी पूरी
By अंजली चौहान | Updated: September 20, 2025 05:36 IST2025-09-20T05:36:08+5:302025-09-20T05:36:08+5:30
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025 के दौरान, भक्त नोएडा और उसके आसपास के कई प्रमुख देवी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। कुछ मंदिर शहर के भीतर स्थित है
Shardiya Navratri 2025: 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। 22 सितंबर से नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाएगी। इस दौरान भक्त अलग-अलग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। नोएडा में ऐसे कई मंदिर है जहां जाकर आपको नवरात्रि के दौरान दर्शन जरूर करना चाहिए।
नोएडा के उन शीर्ष 5 मंदिर
1- शक्ति पीठ मंदिर, नोएडा
नोएडा के सेक्टर 16 में स्थित शक्ति पीठ मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। अपने दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध, यह मंदिर नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा और आरती के लिए हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है।
स्थान: सेक्टर 16, आटा मार्केट नोएडा के पास
2- दुर्गा मंदिर, सेक्टर 34, नोएडा
सेक्टर 34, नोएडा स्थित दुर्गा मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित एक लोकप्रिय आध्यात्मिक स्थल है। अपनी सादगी और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध, यह नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से जीवंत हो जाता है जब मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है और दैनिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मंदिर में दिन में दो बार आरती होती है - सुबह 7:00 बजे और शाम 7:00 बजे, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर्षित होते हैं।
स्थान: सेक्टर 34, नोएडा
3- नोएडा कालीबाड़ी
सेक्टर 26 में स्थित नोएडा कालीबाड़ी मंदिर, बंगाली समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। देवी काली को समर्पित, यह मंदिर नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। भव्य समारोहों में अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रामाणिक बंगाली व्यंजन परोसने वाले फ़ूड स्टॉल शामिल होते हैं।
स्थान: सेक्टर 26, नोएडा
4- नोएडा में माँ दुर्गा मंदिर
नोएडा के सेक्टर 50 में स्थित माँ दुर्गा मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित एक शांत और पूजनीय मंदिर है। नवरात्रि के दौरान, मंदिर विशेष पूजा, भजन और उत्सव की सजावट से जीवंत हो उठता है, जिससे भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सुविधाजनक स्थान पर स्थित, यह मंदिर नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन पर सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के करीब है, जिससे यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है।
स्थान: सेक्टर 50, नोएडा
5. श्री दुर्गा माता मंदिर, सेक्टर 61
नोएडा के सेक्टर 61 में स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित एक लोकप्रिय मंदिर है, जहाँ साल भर श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के दौरान, मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है और विशेष अनुष्ठान, कन्या पूजन और शाम की आरती का आयोजन किया जाता है, जिससे एक जीवंत आध्यात्मिक वातावरण बनता है। नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन पर सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित, यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है।
स्थान: सेक्टर 61, नोएडा