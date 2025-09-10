Shardiya Navratri 2025: घाघरा-चोली से लेकर माता की चौकी तक..., नवरात्रि की शॉपिंग के लिए इन मार्केट में मिलेगा हर सामान, नोट करें ये नाम

Shardiya Navratri 2025: हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने वाली है। यह नौ दिनों तक चलने वाला त्योहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां, आस्था और उत्साह लेकर आता है। नवरात्रि के नौ दिन देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। भारत में त्योहार का मौका हो और शॉपिंग न की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब शारदीय नवरात्रि का मौका है और अब कुछ ही दिन बचे हैं ऐसे में इस त्योहार के लिए बाजारों का सजना शुरू हो गया है। लोग बाजारों से खरीदारी कर रहे हैं तो कुछ लोग किस बाजार जाए इस बारे में सोच रहे हैं। तो आइए इस बार हम आपको बताते हैं कि आप किस मार्केट जाकर बेस्ट प्राइस में अच्छा सामान खरीद सकते हो।

दिल्ली की इन 5 मार्केट में करें खरीदारी

1- मोती नगर मार्केट

यह बाज़ार "दुर्गा माता मंदिर बाज़ार" के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह पूजा के सामान और देवी श्रृंगार की वस्तुओं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आप यहां नवरात्रि की पूजा के लिए सभी सामग्री आसानी से और सही दामों पर खरीद सकते हैं।

2- करोल बाग का टिप टॉप मार्केट

करोल बाग एक बड़ा और मशहूर बाज़ार है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ टिप टॉप मार्केट घर की सजावट और क्रॉकरी के लिए जाना जाता है। यहां आपको नवरात्रि के दौरान घर को सजाने के लिए खास और अलग तरह के सामान मिल सकते हैं।



3- पहाड़गंज

यह बाज़ार अपने अराजक और हलचल भरे माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन त्योहारों के दौरान यह एक खरीदार के लिए स्वर्ग जैसा हो जाता है। आप यहां से कपड़े, आभूषण, जूते, और पूजा के सामान बहुत ही किफायती दामों पर खरीद सकते हैं।

4- जनपथ की गुजराती लेन

जनपथ मार्केट के अंदर यह एक खास लेन है जो नवरात्रि के दौरान गुजरात की पारंपरिक संस्कृति में रंग जाती है। यहां आपको गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए गुजराती लुक वाले कपड़े, जैसे घाघरा-चोली, स्कर्ट, क्रॉप टॉप, और दुपट्टे मिल जाएंगे। यह जगह हाथ से बनी एक्सेसरीज, बैग, और फुटवियर के लिए भी मशहूर है जो आपके ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए परफेक्ट हैं।

5- दिल्ली हाट

दिल्ली हाट में देश के विभिन्न हिस्सों के कारीगर अपने हस्तशिल्प और कलाकृतियां बेचते हैं। यहां आपको नवरात्रि के लिए अद्वितीय और हाथ से बनी चीजें मिल सकती हैं। हाथ से बने दुपट्टे, स्कर्ट, टेराकोटा ज्वेलरी, और अन्य सजावटी सामान आप यहां से खरीद सकते हैं।

