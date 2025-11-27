Shani Margi 2025: शनि 28 नवंबर को होने जा रहा है मार्गी, आपकी राशि पर पड़ेगा इसका बड़ा इम्पैक्ट, जानें प्रभाव

Shani Margi 2025: कई महीनों तक वक्री में रहने के बाद, शनि अब 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी हो जाएगा। जब शनि अपनी उल्टी दिशा से सीधी चाल चलता है तो यह मार्गी अवस्था में होता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह एक पापी ग्रह है। इसकी चाल बेहद ही धीमी है। इसलिए इसका असर धीमा और लंबे समय तक रहता है। शनि को दो राशियों मकर और कुंभ का स्वामित्व प्राप्त है। शनि ग्रह की उच्च राशि तुला है। जबकि मेष में यह नीच अवस्था में होता है। इसका अर्थ है कि शनि तुला राशि में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और मेष राशि में अपनी शक्ति खो देता है। आइए जानें कि मीन राशि में शनि के मार्गी होने से राशियों पर क्या असर पड़ सकता है।

मेष राशि पर शनि मार्गी का असर

पिछले कुछ महीनों से आपको अपनी दुनिया उलटी-पुलटी लग रही है, कई बार खुद पर शक या इमोशनल ओवरव्हेल्म हुआ है। अब शनि की सीधी चाल उन दबी हुई भावनाओं का सामना करने के लिए हरी झंडी की तरह काम कर रही है। यह उन खूबसूरत दीवारों को बनाने का भी समय है जिनकी आपको ज़रूरत होगी। आप ज़्यादा समय अकेले बिताना चाहेंगे, और उस अकेलेपन में क्लैरिटी आएगी। यह आगे बढ़ने से ज़्यादा, धीरे-धीरे और फोकस्ड होकर, आगे क्या होने वाला है, इसकी तैयारी करने के बारे में है।

वृषभ राशि पर शनि मार्गी का असर

दोस्ती और ग्रुप में जुड़ाव कुछ समय से मुश्किल या दूर-दूर रहे हैं। शनि का सीधा होना आपको यह देखने में मदद करेगा कि कौन असल में आपके साथ है और कौन सिर्फ़ परेशानी खड़ी कर रहा है। अगर आप मास या कम्युनिटी से जुड़ी कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी एनर्जी बढ़नी चाहिए। कम्युनिटी के लक्ष्यों के अंदर कुछ पब्लिक ज़िम्मेदारी की संभावनाओं को तौलने की कोशिश करना एक और पैटर्न है।

मिथुन राशि पर शनि मार्गी का असर

हो सकता है कि आपको काम की ज़िंदगी धीमी लगी हो, या ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के हर कदम के लिए पहले मंज़ूरी लेनी पड़ती है। अब तक, अगर आप काम कर रहे होते तो ही आप फिर से एक शानदार शुरुआत कर पाते। आपके करियर के लिए, शनि सीधा है, इसलिए यह एक वेकअप है। अब आप कुछ लंबे समय के लिए बनाने में बिज़ी हैं, सिर्फ़ शानदार मौकों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इसलिए, पहचान और ज़िम्मेदारी की भी उम्मीद करें।

कर्क राशि पर शनि मार्गी का असर

संभव है कि शनि का वक्री होना यात्रा या पढ़ाई के लक्ष्यों पर पानी फेर रहा हो, लेकिन शनि का सीधा होना असली सीख से पर्दा हटा देता है। यह पारंपरिक पढ़ाई, मेंटरिंग या प्रैक्टिकल अनुभव से आ सकता है। हो सकता है कि आप अपने विश्वास बनाने में भी सफल हों, या आपको अपनी खुद की पहचान पाकर अच्छा लगे।

सिंह राशि पर शनि मार्गी का असर

हाल के दिनों में, आप शायद इमोशन या पैसे के तनाव के गहरे पानी में तैर रहे हों। अब जब शनि अपनी कक्षा में वापस आ गया है, तो आप धीरे-धीरे कुछ सुरक्षा बनाना शुरू कर सकते हैं। कर्ज़ चुकाने या ठीक होने के बारे में सोचें, या रिश्तों के मामले में इमोशनल ट्रेड-ऑफ़ को गंभीरता से लेना शुरू करें; चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों।

कन्या राशि पर शनि मार्गी का असर

पिछले कुछ महीनों में, हो सकता है कि किसी रिश्ते में दरार आ गई हो, चाहे वह रोमांटिक हो, बिज़नेस हो या कुछ और। शनि का सीधा होना आपको उन चीज़ों को ठीक करने में मदद करता है जिन्हें बचाना चाहिए और जो नहीं बचानी चाहिए उनसे दूर रहने में मदद करता है। आप परफ़ेक्शन नहीं चाहते, लेकिन आप आपसी कोशिश ज़रूर चाहते हैं। एक मज़बूत, ज़्यादा सीधा कनेक्शन किसी भी पार्टनरशिप के लिए ज़्यादा सही होता है।

तुला राशि पर शनि मार्गी का असर

शनि का असर आपकी घरेलू ज़िंदगी और इमोशनल सिक्योरिटी पर रहा है। क्या हाल ही में आपको अपनी जड़ों से दूर होने का कोई गहरा एहसास हो रहा है, या परिवार से जुड़ी दूसरी ज़िम्मेदारियाँ आपकी अपनी स्थिरता से ज़्यादा हो गई हैं? अब जब शनि सीधा हो गया है, तो आपके घर के कामों के लिए एक कैटलिस्ट है, जैसे कि मज़बूत सुरक्षा उपाय अपनाना या लंबे समय से नज़रअंदाज़ किए गए घरेलू मामलों का सामना करना।

वृश्चिक राशि पर शनि मार्गी का असर

हो सकता है कि आप क्रिएटिविटी को ज़्यादा सीरियसली लेना सीख रहे हों या अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा प्रेजेंस पर भरोसा कर रहे हों। हो सकता है कि आपने पेरेंटिंग की भारी ज़िम्मेदारियों को संभालना सीख लिया हो या अपने पैशन को किसी और चीज़ में बदलने पर काम कर रहे हों। अब आप असल में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। शनि आपकी इंस्पिरेशन से मैच करने के लिए सीरियस साइड दे रहा है।

धनु राशि पर शनि मार्गी का असर

शनि आपकी इमोशनल सिक्योरिटी पर असर डाल रहा है, हो सकता है कि आपने अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस किया हो या अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाल दी हो। अब जब शनि सीधा हो गया है, तो यह समय है कि आप जो भी परिवार और घर के बारे में सोचते हैं, उसे फिर से देखें और एक मज़बूत नींव बनाना शुरू करें, चाहे वह घर पर मज़बूत बाउंड्री बनाना हो या उन घरेलू मामलों से निपटना हो जिनसे आप तब से बचते आ रहे हैं।

मकर राशि पर शनि मार्गी का असर

शनि के मार्गी होने से, आपको कुछ नज़रिया मिल सकता है और शायद आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अटका हुआ था, उसे लिखना, सीखना या उस पर बात करना पूरा कर सकते हैं। आप किसी लंबे समय के लक्ष्य के लिए पक्का कमिटमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं।

कुंभ राशि पर शनि मार्गी का असर

शनि पिछले कई महीनों से फाइनेंस से जुड़ी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। अगर आप बहुत लंबे समय से पेमेंट और/या बजट में सीमित रहे हैं, तो सीधा शनि अब ज़्यादा शांति से आपको कंट्रोल सौंप देगा। यह आपके खर्च पर कंट्रोल रखने, अपने भविष्य की प्लानिंग करने और अपनी कीमत समझने के बारे में है - पर्सनली और फिजिकली।

मीन राशि पर शनि मार्गी का असर

शनि मार्गी से, सिखाए गए सबक अचानक ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाले और असली लगने लगते हैं; इस तरह, आप एक मज़बूत इंसान बनने की राह पर हैं जो अपने रिजेक्शन के साथ खड़े रहेंगे या अपनी सीमाएँ तय करेंगे और अपनी ग्रोथ की ज़िम्मेदारी खुद लेंगे।

