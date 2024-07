Sawan 2024: सावन का महीना आज से शुरू, सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी भीड़, भक्तों ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई

Highlights सावन या श्रावण मास आज यानी 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्रावण मास को भारत में मानसून की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव और मां पार्वती के भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं।

Sawan 2024:सावन या श्रावण मास आज यानी 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्रावण मास को भारत में मानसून की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव और मां पार्वती के भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं। वे सावन महीने के दौरान सोमवार को व्रत रखते हैं, जिसे सावन सोमवार के नाम से भी जाना जाता है।

भगवान शिव को अन्य चीजों के अलावा पंचामृत, गुड़, भूना चना, बेल पत्र, धतूरा, दूध, चावल और चंदन चढ़ाया जाता है। सोमवार के अलावा मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस बीच सावन महीने के पहले सोमवार के अवसर पर भगवान शिव के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। देशभर में तमाम शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है।

यही नहीं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। सावन महीने के पहले सोमवार के अवसर पर पूजा करने के लिए महाराष्ट्र मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई।

यहां देखें वीडियो

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: Devotees take holy dip in the Ganga River, on the occasion of the first Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/pqjg4tEJzS — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 22, 2024

#WATCH | UP: Devotees throng a Lord Shiva temple in Muzaffarnagar, on the occasion of the first Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/KAqobxPNtA — ANI (@ANI) July 22, 2024

#WATCH | Varanasi, UP: Devotees take holy dip in Ganga River, on the occasion of the first Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/wyg6IvwqYV — ANI (@ANI) July 22, 2024

#WATCH | Maharashtra: Devotees throng Babulnath Temple in Mumbai to offer prayers on the occasion of the first Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/HhuKMvrVJw — ANI (@ANI) July 22, 2024

